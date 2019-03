Ser Voluntário... na Casa das Cores

Segundo o Inquérito Piloto ao Trabalho Voluntário, realizado em 2012, cerca de 12% da população residente com 15 ou mais anos tinha feito nesse ano voluntariado ou participado em acções de voluntariado. Um número, contudo, abaixo da média da União Europeia, que se situava nos 24%. Cada vez mais pessoas querem começar a realizar voluntariado regularmente, mas a questão muitas vezes colocada é: Por onde começar? Nós damos uma ajudinha.

Área Geográfica: Lisboa, Parque da Bela Vista

Tema: Crianças

A Casa das Cores é um projecto desenvolvido pelo Movimento ao Serviço da Vida (MSV), uma IPSS que se tem dedicado ao serviço das populações mais carenciadas em Portugal, no Brasil e no Príncipe (São Tomé e Príncipe), desenvolvendo um conjunto de trabalhos cujos objectivos gerais passam por promover a dignidade, os direitos e a integridade do ser humano.

A Casa é um Centro de Acolhimento Temporário para crianças em perigo, com o objectivo de lhes proporcionar as condições mais próximas das de um ambiente familiar saudável e equilibrado, garantindo o seu desenvolvimento global e a sua inserção na sociedade.

Paralelamente a este trabalho, procura-se também intervir junto das necessidades de cada família e das suas potencialidades, capacitando os membros como sujeitos da própria mudança, para o restabelecimento dos laços familiares. Este trabalho é feito em articulação com os recursos da comunidade, promovendo a manutenção de redes, formais e informais, de suporte familiar e comunitário.

A Casa das Cores privilegia a actuação através de uma intervenção individualizada e com uma abordagem pluridisciplinar, procurando tornar possível o desenvolvimento global e harmonioso de cada criança.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Qual o impacto da Casa das Cores?

A Casa das Cores já acolheu e apoiou 52 crianças, 68% das quais foram reintegradas nas suas famílias. Neste momento, acolhe 12 crianças.

Como podes ajudar?

A colaboração dos voluntários é fundamental para a Casa das Cores. Estes complementam o trabalho realizado pelos profissionais. A instituição procura adequar o perfil e a formação de cada voluntário às necessidades da Casa das Cores, a saber:

- apoio no acompanhamento das rotinas diárias;

- apoio escolar na realização dos T.P.C. ou explicações;

- dinamização de actividades ou ateliers.

Mais populares A carregar...

O que precisam de ti?

A periodicidade depende da disponibilidade do voluntário e das funções que assume. Pode ser semanal, quinzenal ou mensal.