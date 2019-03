“Deixemos Neto de Moura desaparecer”

Gostei do seu editorial “Deixemos Neto de Moura desaparecer”. Permita-me, no entanto, algumas considerações. Quanto ao título escolhido, a palavra “desaparecer” pode ter uma conotação melindrosa, também se associa a “morrer” e, de facto, Neto de Moura pode andar por aí desde que não prejudique as vítimas e não elabore acórdãos abstrusos. Eu escolheria para título “Neto de Moura e o ofensivo acordo”, “Neto de Moura e o ultrajante acórdão” ou “Neto de Moura não dignifica a magistratura” – não me leve a mal, caro jornalista, este meu “atrevimento” na interferência nos seus judiciosos e impecáveis editoriais.

Quanto aos pontos do editorial que me merecem realce: a atitude de Neto de Moura “permitiu o levantamento de um coro de indignação cívica que serve de linha vermelha aos arbítrios no poder judicial (… ) - muito bem!; “a despersonalização do juiz e a sua transformação num ser despido de direitos consagrados na lei estão a fomentar o justicialismo populista. A tolerância, ou o espírito e a substância do Estado de direito não existem neste comportamento de manada que reclama uma fogueira para fazer justiça” – muito bem; e finalmente a parte final do editorial: “Como cidadão pleno que é, o juiz tem o direito a ser tratado como uma pessoa” - muito bem. Mas, como sabe ,o sr. director, o juiz foi efectivamente insultado com nomes feios por comediantes e políticos da nossa praça. Fez muito bem o controverso juiz processá-los. Para que aprendam. Julgo eu que este infeliz juiz já tinha pedido escusa para os crimes de violência doméstica. Por que não foi atendido o seu pedido? Quem efectivamente insultou o juiz com palavras feias devia ter humildade e pedir-lhe desculpa. Mesmo sabendo nós que o juiz emite acórdãos disparatados. O juiz não deve “desaparecer” mas temos de reprovar, sempre, os seus procedimentos misóginos. Que seria do homem sem a mulher, a coisa mais bela à superfície da Terra!?

António Cândido Miguéis, Vila Real

Dia Internacional da Mulher

Mulher, que sentes a dor de parto, farta de sofreres as dores das agressões físicas, sexuais, morais, mais das vezes ante a indiferença judicial, sentes a diferença salarial, a desigualdade social, afinal, neste dia de memoração quando são tantas e diárias as justas razões ouves justificações bacocas, poucas as concretas acções são, assim, considerações mais que suficientes para cientes e em uníssono clamarmos e darmos-lhe voz porque a luta das mulheres é de todos nós.

José P. Costa, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Museu da Música

Deve continuar em Lisboa, os instrumentos históricos devem ser tocados, deve ter uma oficina de restauro e conservação. Penso em La Villete e na cidade da música. Talvez uma parceria com a Gulbenkian, utilizando o "castelo" Vilalva que pertence à Fundação, ou o Palácio Vilalva ocupado, ainda, pelo obsoleto Governo Militar de Lisboa.

Maria Ribeiro, Lisboa