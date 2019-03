Theresa May: "Podemos nunca sair da União Europeia"

Theresa May disse esta sexta-feira que, se o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia (EU) que vai novamente a votos no dia 12 (terça-feira) for chumbado uma vez mais, o Reino Unido pode “nunca chegar a sair da União Europeia”.

“Na próxima semana, os deputados em Westminster enfrentam uma escolha crucial: apoiar o acordo Brexit ou rejeitá-lo", afirmou a primeira-ministra britânica num discurso esta sexta-feira perante trabalhadores da cidade de Grimsby, no norte de Inglaterra. May dramatizou o discurso e apelou assim ao membros do Parlamento para apoiarem o seu acordo, quase dois meses depois de um primeiro chumbo pelos deputados na Câmara dos Comuns.

A primeira-ministra conservadora, que continuará em contactos telefónicos com os líderes da UE durante o fim-de-semana, confirmou Downing Street ao Financial Times, aproveitou para pedir aos líderes da UE “apenas mais um empurrão” para resolver a questão do chamado backstop irlandês.

May tinha prometido que, em caso de novo chumbo, o Parlamento teria a oportunidade de, nos dois dias seguintes, aprovar ou rejeitar uma saída sem acordo e, no segundo cenário, decidir sobre a extensão da aplicação do artigo 50.º do Tratado da UE e adiar a data do “Brexit” (29 de Março). Mas na agenda parlamentar anunciada para a próxima semana consta apenas, para já, a votação de terça-feira ao acordo actual.