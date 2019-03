ONU envia missão à Venezuela para investigar violações de direitos humanos

Uma equipa de cinco especialistas das Nações Unidas vai estar na Venezuela durante 11 dias para investigar possíveis violações de direitos humanos no país. A missão surge na sequência de um convite feito em Novembro pelo Governo de Nicolás Maduro.

Segundo a agência Efe, os peritos vão reunir-se com membros da Assembleia Nacional (parlamento), com representantes de organizações da sociedade civil e vítimas de violações de direitos humanos – para que a visita de Bachelet se concretize, o Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos deve assegurar-se de que há condições para garantir a imparcialidade, explica o gabinete do Alto comissariado.

O envio de uma missão técnica é prática habitual em países onde não há uma presença da entidade, diz ainda o gabinete, citado pela Efe.

A Venezuela está extremamente dividida. O presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, autoproclamou-se Presidente interino e foi reconhecido por cerca de 50 países, incluindo muitos da União Europeia, e o Presidente Nicolás Maduro diz que se trata de um golpe dos EUA para o afastar do poder.

Até agora, o apoio das Forças Armadas ao regime socialista bolivariano tem assegurado a continuação de Maduro.

Para sábado estão marcadas novas manifestações, uma pró-Guaidó e outra pró-Maduro.

Enquanto esta luta política se trava, os venezuelanos sofrem privações de bens essenciais, alimentos, medicamentos. Na quinta-feira faltou a electricidade: um apagão deixou praticamente às escuras a capital e vários estados do país. O Governo de Maduro diz que houve “sabotagem” na principal central hidroeléctrica.

Pelo menos 18 estados da Venezuela estiveram às escuras devido a uma falha na barragem hidroelétrica de El Guri.

A falha ocorreu perto das 17h locais (quase 21h em Lisboa) e começou com uma “perda parcial no sistema” que deixou três geradores fora de serviço.

Milhares de utilizadores do metropolitano ficaram impedidos de regressar a cidades dormitório como Charallave, Los Valles del Tuy e Los Teques.

Cinco horas depois eram visíveis grandes grupos de pessoas em várias paragens de autocarros em algumas zonas, com forte presença policial.

A falha obrigou ao encerramento de restaurantes, padarias, supermercados, escritórios e centro comerciais.

Em Caracas, o apagão que ocorreu pouco antes do anoitecer, durou mais de quatro horas, afectando todas as partes da capital e serviços, como transportes e semáforos.

Também o Aeroporto Simón Bolívar de Maiquetía, o principal do país, ficou sem electricidade, tendo sido desviados vários voos.

O ministro venezuelano da Energia Eléctrica, Luís Motta Domínguez, diz que este foi um acto de “guerra eléctrica”. “Fomos alvo, novamente, de guerra eléctrica. Desta vez atacaram a geração e transmissão, no estado de Bolivar [sudeste do país], especificamente em El Guri, na coluna vertebral da electricidade", disse aos jornalistas.

“Sabotaram a geração em El Guri. Isso é parte da guerra eléctrica contra o Estado. Não o permitiremos. Estamos a trabalhar para recuperar o serviço", escreveu Motta Domínguez, na rede social Twitter.

Nos últimos anos, a Venezuela tem tido apagões cada vez mais frequentes, oficialmente justificados pela seca, mau tempo, corte e roubo de cabos, incêndios e animais selvagens.

Vários engenheiros e funcionários da estatal Corporação Eléctrica Nacional da Venezuela, citados pela imprensa local, têm denunciado a falta de manutenção, a ausência de peças de reposição e de investimentos no sector, alertando que, a qualquer momento, a Venezuela pode sofrer um apagão geral.

Em menos de duas semanas ocorreram pelo menos três apagões que deixaram grandes partes de Caracas às escuras.

Segundo a imprensa venezuelana, milhares de empregados da empresa nacional de electricidade abandonaram a empresa nos últimos anos devido aos baixos salários e à crise económica no país.