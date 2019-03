Morreu o filho recém-nascido da “noiva do Daesh” no Reino Unido

O filho recém-nascido de Shamina Begum, a cidadã britânica que perdeu a nacionalidade por se ter juntado ao autoproclamado Estado Islâmico, morreu na quinta-feira, na Síria.

O bebé tinha menos de três semanas e o óbito foi confirmado esta sexta-feira pela BBC junto das Forças Democráticas Sírias, grupo que também revelou o relatório médico — o bebé Jarrah morreu de pneumonia. O corpo já foi sepultado no campo de refugiados de Roj, no nordeste da Síria, onde se encontra Shamina Begum.

Com apenas 15 anos, Shamina deixou o Reino Unido em 2015 com duas amigas que conheceu na escola. Nesse mesmo ano casou-se com um holandês, Yago Riedijk, de 27 anos,​ que também se tinha juntado ao Daesh.

Em meados de Fevereiro deste ano, agora com 19 anos, a jovem foi encontrada por um jornalista num campo de refugiados na Síria, grávida em fim de termo do filho que morreu esta quinta-feira — Shamina Begum e Yago Riedijk​ já tinham tido dois filhos que também morreram.​​

Shamina abandonou o grupo terrorista por ter deixado de estar de acordo com as suas acções. Durante a última gravidez, pediu para regressar ao Reino Unido, também para tentar garantir a sobrevivência do terceiro filho. Perante o pedido, que acabou negado, o ministro britânico do Interior, Sajid Javid, anunciou que Londres ia retirar a cidadania a Begum.​

A família da jovem mulher pondera agora “todas as vias legais que possibilitem contestar a decisão” das autoridades britânicas, disse o advogado de Shamima, Tasnime Akunjee. No entanto, Javid já argumentou dizendo que tem o poder de “banir pessoas não britânicas e remover duplas nacionalidades perigosas”.