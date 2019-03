Governo finlandês cai depois de ver reforma da saúde chumbada

O Governo finlandês apresentou esta sexta-feira a demissão depois de não ter conseguido fazer aprovar a reforma no sistema de saúde que era uma peça-chave do seu programa.

O primeiro-ministro demissionário, Juha Sipila, disse estar “muito desapontado” com o falhanço das negociações parlamentares e apresentou a demissão do Executivo ao Presidente, Sauli Niinsto, que a aceitou. O Governo composto por uma coligação de partidos de direita irá manter-se em funções de gestão. Niinsto quer que o novo Executivo tome posse antes de a Finlândia assumir a presidência rotativa da União Europeia, a partir de 1 de Junho.

O Governo – que junta o partido Centro (liberal), a Coligação Nacional (centro-direita) e a Reforma Azul, uma formação fundada por dissidentes do partido de extrema-direita Verdadeiros Finlandeses – tinha feito da reforma do sistema nacional de saúde uma das prioridades do seu mandato.

Numa sociedade cada vez mais envelhecida, o objectivo era conter a subida dos custos públicos com os cuidados de saúde transferindo para os municípios algumas das responsabilidades nesta área. Segundo o Governo, a reforma iria cortar a subida dos gastos com saúde nos próximos dez anos de 2,4% para 0,9%, diz a Deutsche Welle.

A principal objecção da oposição era a perspectiva de um aumento da participação do sector privado no sistema de saúde.