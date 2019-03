Ruptura de conduta de água abre buraco no centro do Porto

A ruptura de uma conduta de água abriu da Rua Barão de Forrester, na zona central do Porto, esta sexta-feira. Fonte da Águas do Porto confirmou ao PÚBLICO que os funcionários da empresa municipal estão no local desde esta madrugada a proceder à reparação da conduta, cujo rebentamento deu origem a um aluimento de terras.

De acordo com a mesma fonte, os trabalhos de reparação estarão finalizados no final da tarde.

O incidente aconteceu a alguns metros de uma obra da empresa municipal que ocorre desde Outubro de 2018. A Rua do Barão de Forrester está abrangida pela plano de renovação das infra-estruturas da Águas do Porto. Essa obra de requalificação tem condicionado o trânsito no local, com estreitamentos de alguns troços e alguns períodos de circulação em sentido único.