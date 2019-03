Produtos alimentares à base de bolota “reinam” em Montemor-o-Novo

Mais de 20 restaurantes e pastelarias do concelho de Montemor-o-Novo, em Évora, vão dar a conhecer pratos e doces confeccionados com bolota, numa semana dedicada a este fruto e que abre no sábado, foi esta sexta-feira divulgado.

A quarta Semana da Bolota, que vai decorrer até ao dia 17 deste mês, inclui, além da gastronomia, uma exposição, oficinas, sessões de “showcooking” ou o “Encontro da Bolota” na Herdade do Freixo do Meio, entre outras iniciativas.

A iniciativa é organizada pela Câmara de Montemor-o-Novo, em parceria com outras entidades do concelho, e pretende promover o consumo da bolota e dar a conhecer as utilizações e produtos alimentares confeccionados com este fruto.

“A gastronomia é uma das melhores formas de descobrir a cultura e o estilo de vida de uma região”, realçou o município, explicando que o evento gastronómico associado a esta semana temática vai ser “uma oportunidade privilegiada” para “encontrar a inovação à mesa”.

Na edição do evento deste ano participam 21 restaurantes e quatro pastelarias do concelho, que, ao longo da semana, “com arte, criatividade, engenho e emoção, se unem com o objectivo de proporcionar experiências únicas com este produto de excelência, a bolota”, assinalou a autarquia.

A exposição permanente “Tela Colectiva A Bolota”, resultante do trabalho de várias instituições e patente nos Paços do Concelho, uma sessão de culinária de produtos confeccionados com bolota, na segunda-feira, na Oficina Da Criança, ou uma acção de sensibilização sobre as doenças e pragas no montado, no salão nobre da câmara, na terça-feira, são outras das acções agendadas.

Do programa constam também três sessões de “showcooking” intituladas “A bolota à sua mesa”, distribuídas por quinta e sexta-feira e dinamizadas pela “chef” Susana Cigarro, que vão ter lugar nas escolas EB2,3 e Secundária de Montemor-o-Novo e no Mercado Municipal.

O ponto alto da semana temática está previsto para dia 17, com o “Encontro da Bolota” na Herdade do Freixo do Meio, em Foros de Vale Figueira, em que os participantes vão poder conhecer a diversidade dos produtos de bolota, realizar caminhadas, degustar um cozido biológico com bolota, fotografar o montado ou assistir a folclore alentejano, entre outras actividades, resumiu a câmara.

Na Herdade do Freixo do Meio, ao longo dos vários dias, realiza-se também uma oficina sobre o ciclo da bolota, com direito a visita e a prova de produtos produzidos na exploração. A actividade é paga.

Um passeio de BTT pelo montado, no dia 17, o Espaço “A Bolota e o Montado”, na Biblioteca Municipal Almeida Faria, e lanches com produtos à base de bolota - como broas, tarte ou bolos - para os utentes de diversas instituições do concelho, durante a semana, constam igualmente do programa.