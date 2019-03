Portugal é o oitavo país da União Europeia com o maior orçamento de fundos europeus no período 2014-2020, correspondente ao Portugal 2020. Um dos indicadores físicos de impacto deste envelope financeiro é a criação de postos de trabalho. Na altura do seu arranque previa-se que a EU iria ganhar 420 mil novos empregos directos, criados nas empresas apoiadas, dos quais 35.400 em Portugal.