Na TAP, um voo com "tripulação exclusivamente feminina" celebra o Dia da Mulher

“Pela primeira vez na história da aviação mundial, o modelo da Airbus A330-900Neo foi operado por uma tripulação exclusivamente feminina", noticiou a TAP num comunicado que resume as iniciativas da companhia para celebrar o Dia da Mulher, esta sexta-feira, 8 de Março.

Voos com tripulação “exclusivamente feminina” têm havido vários ao longo dos anos e por várias partes do mundo, mas, neste caso, a TAP realça que, com este modelo de Airbus, um dos novos A330Neo que têm chegado (e vão continuar a chegar ao longo do ano), é uma estreia mundial. Até porque, adiantam, a TAP é “a primeira companhia aérea do mundo a voar esta aeronave de última geração". O voo descolou às 10h45 de Lisboa, com destino a São Paulo, Brasil, onde deverá aterrar pelas 17h55 locais.

Ainda no âmbito das celebrações, adiantam, “todos os passageiros deste voo foram presenteados com uma oferta da marca portuguesa Castelbel", uma marca de “produtos perfumados de luxo para a casa e para o corpo”.

O Dia da Mulher na TAP fica também marcado por outra oferta, desta feita para todas as passageiras: “durante o dia de hoje, todas as clientes que viajam com a TAP recebem o dobro das milhas de oferta", garantem.