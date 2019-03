Sete ideias para sair esta semana

Menus de luxo

De 7 a 17 de Março

A receita é sempre a mesma: menus especiais assinados pelos chefs de alguns dos “melhores restaurantes” de Portugal, a um preço convidativo – 20€ na maioria dos espaços, 40€ em casas Michelin como o Eleven (Lisboa) ou o Largo do Paço (Amarante). No mapa da Portugal Restaurant Week estão mais de uma centena de restaurantes, em 17 cidades e vilas, como Lisboa, Porto, Sintra, Cascais, Évora, Beja, Faro, Aveiro, Leiria, Guarda ou Funchal. À semelhança dos anos anteriores, a solidariedade também tem lugar à mesa: um euro de cada menu reverte para a Fundação Osório de Castro e para a associação Crescer Ser. A organização está nas mãos do TheFork.

Foto Miguel Manso

ESPOSENDE

Sabores de Mar: há ir e voltar

De 1 a 31 de Março

Em Esposende, já não há Março sem Sabores do Mar. Com 20 anos de experiência, o evento já faz parte da “mobília” gastronómica da região, mantendo-se fiel às premissas de divulgação e incentivo ao consumo de peixe. Nas ementas dos 41 restaurantes e 20 pastelarias associadas, há robalo, polvo, tamboril, lampreia, pescada, bacalhau e marisco, mas também doces e produtos endógenos para provar. Exposições, seminários, teatro, concursos e oficinas completam o cabaz.

Programa completo disponível aqui.

Foto Daniel Rocha

LISBOA

De mala aviada

De 13 a 17 de Março

FIL - Feira Internacional de Lisboa

A organização assegura: “O mundo encontra-se aqui”. A BTL - Feira Internacional de Turismo chega à 31.ª edição de mala aviada, com mais de mil expositores instalados em quatro pavilhões. Entre descontos e viagens, o salão tem espaços dedicados a associações e municípios, alojamento, transportes, gastronomia, animação turística e, numa parceria com a Fundação Calouste Gulbenkian, a BTL Cultural, com 16 instituições culturais representadas. Na lista de destinos convidados figuram Lisboa (nacional), Macau (internacional) e Seixal (município em destaque).

Horário: quarta e quinta, das 10h às 19h (só para profissionais); sexta, das 17h às 23h; sábado, das 12h às 23h; e domingo, das 12h às 20h.

Bilhetes a 6€. Grátis até aos 10 anos.

Foto DR

MIRANDELA

Alheiras há muitas...

De 8 a 10 de Março

Parque do Império

… mas as de Mirandela têm honras à mesa. Reconhecidas como uma das Sete Maravilhas da Gastronomia de Portugal e certificadas com o selo de Especialidade Tradicional Garantida, voltam a dar sabor à Feira da Alheira, que este ano celebra a 20.ª edição. Aos mais de 70 expositores com propostas que vão do tradicional enchido ao formato gourmet, juntam-se as novidades: o espaço coberto, um pátio da restauração para provar a gastronomia da terra, demonstrações culinárias e concertos (destaque para a actuação de Paião, projecto de homenagem à obra do cantor e compositor, no dia 9, às 22h).

Horário: sexta, às 18h; sábado e domingo, a partir das 10h.

Entrada livre

Foto "Fragmentos" de Toni Zafra DR

ESPINHO

Histórias por um fio

De 10 a 31 de Março

Auditório de Espinho, Centro Multimeios, Fórum de Arte e Cultura, Biblioteca Municipal e outros locais

Espinho volta a puxar os cordéis do Mar Marionetas. Numa tradição que leva já 13 anos, o festival internacional promete uma viagem ao mundo dos bonecos articulados e manipulados, com 19 espectáculos para toda a família. O programa abre com um baile de bruxas, princesas e danças de roda no Salão Nobre da Piscina Solário Atlântico (às 15h30). Até ao final do mês, a cidade recebe a arte de mestres como Jordi Bertran (Poemas Visuais, dia 16, às 21h30), Toni Zafra (Fragmentos, dia 17, às 16h) ou a companhia Fio D’Azeite (O Segredo do Rio, dia 30, às 16h), num cartaz alinhavado com workshops, animações de rua e uma exposição de cenários e títeres da Limite Zero.

Grátis a 5€

Foto DR



MONTEMOR-O-NOVO

A bolota mostra a sua raça

De 9 a 17 de Março

De alimento para porcos a ingrediente de excelência pelas propriedades nutritivas e antioxidantes, a bolota tem cada vez mais adeptos. À mesa e não só. Em Montemor-o-Novo, volta a estar no centro das atenções com a quarta Semana da Bolota. Para manter e renovar as tradições, a par das ementas especiais dos restaurantes e pastelarias da zona, há oficinas, sessões de culinária, demonstrações com a chef Susana Cigarro, exposições, passeios de BTT, caminhadas e um Encontro da Bolota, para conhecer e degustar os produtos feitos com o fruto (dia 17, na Herdade do Freixo do Meio).

Foto Luís Reina

TAVIRA

Rainha do deserto

De 9 de Março a 21 de Setembro

Núcleo Museológico Islâmico do Museu Municipal de Tavira

Palmira, Rainha do Deserto reúne fotografias de uma das mais importantes cidades históricas do Médio Oriente, captadas por Luís Reina em 2007, antes de o sítio arqueológico, classificado como património mundial, ter sido parcialmente destruído às mãos do Daesh. O local, a que os sírios chamam “noiva do deserto”, inspira também as esculturas de Manuel Ribeiro que acompanham as imagens.

Horário: terça a sábado, das 9h às 16h30.

Bilhetes a 2€

Foto

EXTRA: Cinema

Sobre a perfeição

Em 1984, o tenista John McEnroe disputou a final do Open de França com Ivan Lendl. McEnroe estava no topo do ténis a nível mundial. A partir de imagens de 16mm da altura, incluindo de Roland Garros, este documentário do realizador Julien Faraut tenta traçar um retrato do entretanto retirado tenista que ganhou sete Grand Slams. John McEnroe: O Domínio da Perfeição chega às salas portuguesas a 7 de Março. Mais filmes em Cinecartaz.

