Macau é um espectáculo (de video mapping) no Terreiro do Paço

“Macau, uma Viagem Lendária” é o mote do novo festim de luz e som das noites do Terreiro do Paço durante a semana em que se realiza a BTL - Bolsa de Turismo de Lisboa 2019.

O espectáculo de video mapping (projecção de vídeo), patrocinado pelo Turismo de Macau, marca a presença da região na feira de turismo – particularmente, o facto de ser, este ano, o Destino Internacional Convidado. E aproveita-se para celebrar duas efemérides de 2019: o “20.º aniversário do estabelecimento da Região Administrativa Especial de Macau” (a passagem da administração de Portugal para a China foi a 20 de Dezembro de 1999) e o 40.º aniversário das relações diplomáticas entre Portugal e a China”.

Casino Lisboa REUTERS/Tyrone Siu Ruínas de São Paulo REUTERS/Bobby Yip Praça do Senado ,Praça do Senado REUTERS/Bobby Yip,REUTERS/Bobby Yip Fotogaleria REUTERS/Tyrone Siu

“A lenda da deusa A-Má, divindade chinesa protectora dos pescadores e marinheiros” é a base do show que irá contar a história da cidade asiática que Portugal administrou durante mais de 400 anos.

A viagem multimédia percorrerá séculos de história, da “chegada dos marinheiros portugueses no século XVI”​ até ao presente. “Macau, uma Viagem Lendária”, assinala o Turismo macaense em comunicado, celebra igualmente “a amizade de mais de cinco séculos entre Macau e Portugal”.

O espectáculo, que dura aproximadamente 12 minutos, é produzido pelo atelier OCUBO, especializado em video mapping e que tem realizado espectáculos luminosos por Portugal (incluindo várias vezes no Terreiro do Paço) e pelo mundo - em Maio, OCUBO já tem agendada outra grande produção em Lisboa, com o regresso às Ruínas do Carmo de Lisbon Under Stars, um espectáculo multimédia (com entrada paga) que ficará no monumento até Julho.