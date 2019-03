Mulheres do mundo

No Dia Internacional da Mulher, celebra-se a mulher em todos os cantos do mundo. Seja em manifestações, a superarem-se, a celebrarem-se ou em momentos de tristeza. A 8 de Março, os protestos e greves de mulheres assinalam-se do Bangladesh até à Argentina. Em Portugal, pela primeira vez, regista-se uma greve feminista nacional. O primeiro-ministro, António Costa, e a líder do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, marcarão presença na concentração na Praça do Comércio.