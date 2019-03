Movimento dos portos do continente baixou 3,5 % em 2018

Ainda não foi em 2018 que os portos do continente atingiram a fasquia dos 100 milhões de toneladas movimentadas. Esse número quase mágico, atirado como possível e desejável, e que serve também para mostrar a necessidade de investir no aumento da capacidade dos terminais portuários, ficou de novo adiado: o volume total de cargas movimentadas nos portos do continente ficou nas 93 milhões de toneladas, o que desenha um recuo global de 3,5% face a 2017. Porém, tal não significa propriamente uma má notícia absoluta, uma vez que o recuo é basicamente determinado pelas reduções de importação de Petróleo Bruto e de Carvão.

Já a carga contentorizada quase atinge um volume de três milhões de TEU (unidade de medida equivalente a um contentor de 20 pés), registando a marca mais elevada de sempre. O Porto de Sines continua a ser o principal responsável por este desempenho, já que cresceu 2,5% face a 2017 e atingiu a sua quota máxima de 58,6%.

Na carga contentorizada, Leixões e Sines alcançaram as suas melhores marcas com 667,5 mil TEU e 1,75 milhões, respectivamente, superiores em cerca de 5% aos seus valores de 2017. O desempenho destes dois portos beneficiou naturalmente das perturbações laborais que marcaram Lisboa, Setúbal e Figueira da Foz, que fecharam o ano registando quebras respectivas de -13,5%, -19,1% e -23,2%.

De acordo com a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, no que diz respeito ao volume global de carga movimentada, apenas os portos de Aveiro e Faro registaram desempenhos positivos. Os restantes portos registaram um movimento globalmente inferior a 2017, com destaque para Sines (menos dois milhões de toneladas), Lisboa (menos 913,4 mil toneladas) e Setúbal (-443 mil toneladas).

As reduções de importação de Petróleo Bruto e de Carvão foram, respectivamente, de -1,63 e -1,25 milhões de toneladas, e a exportação de Produtos Petrolíferos caiu 1,38 milhões de toneladas.

“Tendo como perspectivas os diversos mercados, verifica-se que as variações negativas mais fortemente condicionadoras do desempenho do sistema portuário são registadas em Sines, no seu conjunto do Petróleo Bruto, Carvão e Produtos Petrolíferos, um valor correspondente a -50,8% do total de carga ‘perdida’ pelo conjunto de mercados.”, lê-se na informação disponibilizada pela AMT.