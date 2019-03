Rio Ave jogou 70 minutos com 10 e empatou em Chaves

O Desp. Chaves desperdiçou nesta sexta-feira a hipótese de somar três preciosos pontos na luta pela manutenção na I Liga, ao empatar, no arranque da 25.ª jornada, com um Rio Ave que jogou durante mais de dois terços da partida em inferioridade numérica (1-1).

Em 14 minutos apenas, o médio Felipe Augusto viu dois cartões amarelos e acabou expulso, deixando os vila-condenses com menos um elemento em campo, a partir dos 22’. Ainda assim, foi o Rio Ave a inaugurar o marcador, por Rúben Semedo, aos 27’.

Em vantagem no marcador e em desvantagem numérica, os visitantes escudaram-se na organização defensiva e foram repelindo como puderam os ataques do Desp. Chaves, que contou também com um Léo Jardim, guarda-redes adversário, em grande plano.

O golo do empate nasceria de um pontapé de canto, já aos 82’, com Niltinho a surgiu ao segundo poste para desviar a bola para a baliza, já em cima da linha.

Os 21 pontos que os transmontanos somam actualmente mantêm a equipa na penúltima posição, correndo o risco de ver o Feirense aproximar-se (embora tenha uma missão especialmente difícil, ao defrontar o campeão nacional) e o Tondela distanciar-se, caso vença em Setúbal, no domingo.