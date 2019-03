João Pereira começa Campeonato do Mundo de triatlo fora do top-10

O português João Pereira foi 12.º classificado na primeira etapa do Campeonato do Mundo de triatlo, nesta sexta-feira, em Abu Dhabi. O português chegou a 27 segundos do vencedor, o espanhol Mario Mola, enquanto João Silva terminou no 16.º posto.

Mola, actual tricampeão do mundo, concluiu a prova, disputada na distância sprint (750 metros de natação, 18,6 quilómetros de bicicleta e 4,9 de corrida), em 52 minutos, impondo-se ao britânico Alex Yee, segundo classificado e ao compatriota Fernando Alarza, terceiro.

No sábado, João Pereira e João Silva voltam à acção, na prova de estafetas mistas, com Vera Vilaça e Melanie Santos que, ainda nesta sexta-feira, vão disputar a competição de elite feminina, tal como Helena Carvalho.