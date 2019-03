Jesús Corona renova contrato com o FC Porto até 2022

O futebolista internacional mexicano Jesús Corona renovou esta sexta-feira contrato com o FC Porto até 2022. No anúncio da renovação divulgado nas redes sociais, o jogador surge em fotografias ao lado de Jorge Nuno Pinto da Costa. O presidente dos portistas reconhece valor no jogador e salientou que “o treinador [Sérgio Conceição] também achava importante a sua continuidade”.

O extremo, de 26 anos, contratado aos holandeses do Twente em 2015, por 10,5 milhões de euros, tinha contrato em vigor com os “dragões” até 2020, tendo prolongado o vínculo por mais duas temporadas.

?? Corona: "Vou fazer tudo para devolver esta confiança"



?? Jorge Nuno Pinto da Costa: "Conhecemos o valor dele e o treinador também achava importante a sua continuidade"#FCPorto #Corona pic.twitter.com/NGamUEcX6l — FC Porto (@FCPorto) 8 de março de 2019

Corona, que soma 157 jogos e 22 golos com a camisola dos “azuis e brancos”, tinha uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros, não se sabendo, por enquanto, se a mesma se manteve ou foi alterada. O passe internacional mexicano formado no Monterrey é detido em 70% pelo FC Porto, estando os restantes direitos económicos possuídos ainda pelo Twente.