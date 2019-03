Convento da Graça com 13 candidaturas para transformação em hotel

O Quartel da Graça, localizado no coração do bairro lisboeta, vai dar lugar a um hotel de cinco estrelas com 120 quartos. O que começou por ser um convento, e que depois foi transformado em quartel, tendo sido ocupado pela GNR, será agora uma unidade hoteleira de luxo situada em pleno Largo da Graça.

O Governo lançou, no início de Fevereiro, um concurso público para a concessão do espaço no âmbito do programa Revive — iniciativa que procura reabilitar património cultural e histórico devoluto, através da concessão de imóveis a privados para exploração de projectos turísticos.

A primeira fase do concurso terminou a 6 de Março e foram recebidas 13 candidaturas. Apesar de se tratar de um período de qualificação prévia, as propostas serão avaliadas por júri. Depois de consideradas, será lançada uma segunda fase do concurso, com um período de 25 dias para apresentação de projectos concretos.

O Quartel da Graça deverá ser concessionado durante 50 anos — período máximo previsto pelo programa Revive. O investimento para a área de construção de 15.495 metros quadrados rondará os 30 milhões de euros. A renda anual do espaço deverá ascender a mais de 300 mil euros. De fora do projecto ficarão as zonas da igreja e do jardim.

Um dos interessados em adquirir a concessão do espaço é o grupo Vila Galé, que já havia concorrido ao programa e conquistado a concessão do Convento de São Paulo, em Elvas, e a Coudelaria de Alter, em Alter do Chão.

Actualmente, são 33 os imóveis incluídos no programa Revive, mas cerca de metade dos concursos ainda não foram lançados.