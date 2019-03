A lei do mais forte

Falo do caso, ou melhor casos, do juiz Neto de Moura . Alguém com a posição que este senhor ocupa não pode, e não deve, dar respaldo a actos que são considerados hediondos pelos factos e abjectos pelas intenções – o preconceito de género.

Mas no meio de tantos casos mediáticos em que as terminologias se parecem confundir, da igualdade de género à ideologia de género, torna-se necessário algum esclarecimento. O preconceito de género pode ser entendido também como sexismo (mais frequentemente machismo) e refere-se a atitudes que privilegiam um determinado sexo ou orientação sexual, em detrimento de outro. São usualmente práticas abjectas que desprezam, desqualificam, desautorizam e violentam as mulheres, como se fossem seres de menor prestígio social, e podem ser perpetradas tanto por homens como pelas próprias mulheres. É algo que se aculturou indevida e impunemente como se fosse algo natural.

No acórdão em destaque pode ler-se que “o adultério da mulher é um gravíssimo atentado à honra e dignidade do homem. Sociedades existem em que a mulher adúltera é alvo de lapidação até à morte. Na Bíblia, podemos ler que a mulher adúltera deve ser punida com a morte. Ainda não foi há muito tempo que a lei penal (Código Penal de 1886, artigo 372.º) punia com uma pena pouco mais que simbólica o homem que, achando sua mulher em adultério, nesse acto a matasse". Argumentos para “acentuar que o adultério da mulher é uma conduta que a sociedade sempre condenou e condena fortemente (e são as mulheres honestas as primeiras a estigmatizar as adúlteras) e, por isso, vê com alguma compreensão a violência exercida pelo homem traído, vexado e humilhado pela mulher".