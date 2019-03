Procuradora-geral da República quer vítimas de violência doméstica ouvidas por juiz logo após queixa

A Procuradora-Geral da República Lucília Gago defendeu esta quinta-feira que deve ser encarada “a possibilidade de declarações para memória futura” das vítimas no âmbito de inquéritos por crimes de violência doméstica à semelhança do que acontece nos inquéritos em crimes contra a liberdade e autodeterminação sexual e daquilo que é feito com crianças e jovens vítimas de abusos e crimes sexuais”. Para que tal seja possível, como forma de prova a ser usada mais tarde num processo, é necessária uma alteração à legislação actual, como sublinhou.

Esta tipo de diligência decorre ainda na fase de inquérito perante um juiz de instrução criminal e com a presença do Ministério Público e de advogado. É usada pelas autoridades para acautelar normalmente as situações em que a vítima poderá estar fora do país durante o julgamento, previsivelmente impossibilitada de prestar por outras razões o seu depoimento nessa fase ou para prevenir possíveis alterações no depoimento face a eventuais pressões de terceiros ou resultantes do tempo que passou desde que a situação ocorreu.

Numa conferência que está a decorrer esta quinta-feira na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, Lucília Gago defendeu a "obrigatoriedade" dessa diligência “em momento temporal imediatamente subsequente ao da apresentação da denúncia”. Lucília Gago defende que esta medida é importante “tendo em atenção todo um conjunto de circunstâncias – designadamente [próprias destes casos], o lapso de tempo decorrido desde a formalização das denúncias, a fragilização emocional e a ambivalência das vítimas – muito presentes neste tipo de situações –, a sua dependência económica do agressor e a dificuldade em gerir com autonomia todo o quadro familiar, em particular quando existem crianças a seu cargo”.

Na sua intervenção no painel de abertura da conferência "Violência doméstica: política criminal e perspectivas de reforma", Lucília Gago considerou que em causa está "um problema em Portugal de cultura cívica" de "discriminação negativa das mulheres face aos homens" num contexto global de aumento do número de homicídios conjugais no mundo inteiro.

A magistrada citou um estudo global da ONU sobre homicídio de mulheres de Novembro de 2018. Nele conclui-se que 87.000 foram mortas intencionalmente em 2017. Destas, mais de 50 mil foram mortas por parceiros íntimos ou membros da mesma família. E mais de um terço destas 87.000 mulheres foram mortas por actuais ou ex-parceiros íntimos, ou seja, "alguém em que a mulher deveria poder confiar".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

De uma forma geral, em vários países tem havido alterações na lei, nas políticas de prevenção e um reforço das acções de formação orientadas para esta temática, mas isso não impediu "o aumento do número de casos" verificado em muitos países, referiu a procuradora-geral da República. Isso significa que "algo mais tem que ser feito", disse. "A uma tendência de decréscimo em 2017 seguiu-se o acréscimo em 2018" das mortes de mulheres em contexto de violência doméstica em Portugal onde "o número muito expressivo de mortes" nestes primeiros meses de 2019 tornam previsível "um cenário extremamente preocupante" no fim do ano, acrescentou.

Também presente, o director nacional da PSP, o superintendente-chefe Luís Farinha, defendeu por seu lado que a legislação seja alterada para que a vitima não possa recusar depor em julgamento.

Porém, tanto o procurador Rui do Carmo como a professora e especialista em direito penal Inês Ferreira Leite, igualmente presentes no debate, discordam de forma veemente da proposta do director nacional de obrigar as vítimas a depor no julgamento. "Não se pode responsabilizar a vítima pela prova", afirmou Rui do Carmo, procurador que coordena a Equipa de Análise Retrospectiva de Homicídios em contexto de Violência Doméstica.