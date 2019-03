Dois corpos carbonizados encontrados em viatura em chamas em Sesimbra

Dois corpos carbonizados foram encontrados esta quinta-feira no interior de uma viatura em chamas na zona da Lagoa de Albufeira, concelho de Sesimbra, disse à Lusa fonte da GNR.

"Foi dada a informação de uma viatura que estava a arder na Lagoa de Albufeira. Depois de extinto o incêndio pelos bombeiros, verificou-se que estavam duas vítimas carbonizadas no interior", disse à Lusa fonte do comando nacional da GNR.

A Polícia Judiciária está a investigar o caso, estando no local várias equipas a recolher vestígios. O PÚBLICO apurou que os inspectores tentam perceber se há alguma relação entre os corpos, um deles que aparenta ser de uma criança, e a queixa de um homem que participou à GNR o desaparecimento da companheira e da filha de 10 anos. Neste momento, há vários cenários em investigação, admitindo a PJ que o caso se possa tratar de um suicídio e simultaneamente de um homicídio.

Para além da GNR, estiveram no local os bombeiros de Sesimbra, com o alerta para as autoridades a ser dado pelas 19h50.