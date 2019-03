Aguaceiros em todo o país e dez distritos sob aviso de ondas fortes

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê aguaceiros e chuva para todos os distritos de Portugal continental esta quinta-feira, emitindo ainda avisos de agitação marítima para todos os distritos litorais.

O céu estará geralmente muito nublado a partir da manhã no litoral oeste, nebulosidade que se estenderá gradualmente às restantes regiões. A previsão aponta para aguaceiros fracos até ao início da manhã, que serão de neve nas terras altas acima de 1.100/1.300 metros de altitude. A partir do meio da manhã chega a chuva ao litoral oeste, estendendo-se às restantes regiões a partir da tarde. Há previsão de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela.

Quanto a temperaturas, Lisboa registará mínima de 9ºC e máxima de 15ºC, o Porto oscilará entre os 8ºC e os 13ºC, Faro entre os 8ºC e os 17ºC e Coimbra entre os 7ºC e os 14ºC. Em Bragança, com mínima de 1ºC, a temperatura não irá além dos 8ºC.

Nas ilhas, prevê-se céu nublado em todo o arquipélago açoriano, com Ponta Delgada a chegar aos 17ºC. Na Madeira, o IPMA indica céu nublado no Funchal (21ºC de máxima) e aguaceiros em Porto Santo (19ºC de máxima).

Ondas até cinco metros

O IPMA coloca ainda todos os dez distritos litorais sob aviso amarelo esta quinta-feira devido à previsão de agitação marítima: Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. Estão previstas ondas de noroeste com quatro a cinco metros até às 12h00 de quinta-feira. Na costa sul estão previstas ondas de sudoeste com 1,5 a 2,5 metros.

Por esse motivo, as barras de Caminha, Esposende, Figueira da Foz, Vila Praia de Âncora, Póvoa de Varzim, Vila do Conde, São Martinho do Porto e Ericeira estão fechadas a toda a navegação.

A Autoridade Marítima Nacional indica ainda que as barras marítimas de Aveiro e Douro estão apenas fechadas a embarcações com comprimento inferior a 35 metros e a de Viana do Castelo aos barcos com menos de 30 metros.