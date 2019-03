Detido homem suspeito de matar outro na Praia da Rocha

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem suspeito de ter matado outro na Praia da Rocha, em Portimão, crime que terá alegadamente sido cometido através de esfaqueamento. A PJ revelou ainda, em comunicado, que o homem, de 21 anos, se entregou no Departamento de Investigação Criminal de Portimão daquela polícia, ao final da tarde de quarta-feira, sendo suspeito de um crime de homicídio qualificado cometido na madrugada do dia 2 de Março, na Praia da Rocha, no concelho de Portimão, no distrito de Faro.

"O crime terá sido cometido na sequência de uma altercação entre o suspeito e a vítima, culminando no esfaqueamento desta que foi atingida no pescoço, vindo o ferimento a provocar a morte", frisou a polícia. O homem vai ser presente a tribunal para ser ouvido em primeiro interrogatório judicial e aplicação de eventuais medidas de coação.