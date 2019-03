Cabeça de mulher encontrada na praia de Leça da Palmeira

A cabeça decapitada de uma mulher foi encontrada, nesta quinta-feira, na praia de Leça da Palmeira, em Matosinhos, confirmou ao PÚBLICO o comandante Cruz Martins da capitania do porto de Leixões.

Segundo a mesma fonte, nada indica que a cabeça tenha vindo do mar. A capitania do porto de Leixões isolou o local por se tratar de "uma área de domínio público".

O caso já foi entregue ao Ministério Público e à Polícia Judiciária, afirmou o comandante Cruz Martins, já que o caso se encontra fora da alçada da capitania, por não estar relacionado com um naufrágio.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto avançou ao PÚBLICO que foram chamados ao local pela Polícia Marítima para proceder à remoção de um cadáver.

No local, decorrem buscas para tentar encontrar o resto do corpo, mas fonte da PJ garantiu ao PÚBLICO que o mesmo não estaria no contentor junto ao qual a cabeça foi encontrada e que foi, entretanto, esvaziado.