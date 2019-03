Costa quer conhecer auditorias do Banco de Portugal ao Novo Banco

Heloísa Apolónia, do PEV, arrancou o debate quinzenal desta quinta-feira com uma pergunta sobre o Novo Banco. “Como é que tem cara para dizer que não tem mais dinheiro para a saúde, educação e professores, mas quando se trata de injectar para a banca, neste caso para o Novo Banco, há sempre dinheiro?”, questionou, qualificando como desastrosos “o trabalho” do PS de venda simbólica à Lone Star e o contrato. O primeiro-ministro defendeu que a injecção de dinheiro é um empréstimo, mostrou disponibilidade para uma comissão de inquérito e interesse em conhecer as auditorias internas à actuação do Banco de Portugal sobre o Novo Banco.

Na resposta à deputada, o primeiro-ministro enumerou várias medidas, incluindo os descontos nos passes, para exemplificar a despesa noutras áreas. “É isso que respondo quando digo que não tenho dinheiro para coisas que não prometi fazer”, disse, vincando a diferença relativamente ao Novo Banco. Nesse caso, adiantou, “o Estado não investiu dinheiro dos contribuintes, nacionalizando, comprando, oferecendo uma garantia, o Estado simplesmente emprestou dinheiro para a 30 anos ser pago pelos bancos ao fundo de resolução”. Um valor que, garantiu, não irá além do que está estipulado: 3,9 mil milhões, num tecto máximo por ano de 850 milhões de euros.

A deputada de Os Verdes defendeu que o Novo Banco deveria “estar no controlo público para benefício do país”, já que continua a ser um sorvedouro”. António Costa voltou a dizer que se trata de um empréstimo tal como qualquer cidadão recorre a um crédito para comprar casa.

Costa "agradecia" comissão de inquérito

O PSD insistiu na questão do Novo Banco. O vice-presidente da bancada, Adão Silva pegou nas declarações de quarta-feira do primeiro-ministro – que lançou a ideia que seria "adequada" uma comissão de inquérito ao período posterior à resolução do BES e que a auditoria pedida pelo Governo apenas poderia ser sobre o período até à decisão de divisão do banco – para questionar o porquê de a auditoria não se reportar também ao processo de venda do Novo Banco (que foi feito pelo Banco de Portugal).

António Costa respondeu que não cabe ao Governo “supervisionar” o Banco de Portugal (BdP) e que, tendo o Novo Banco sido gerido pelo regulador depois da resolução, uma vez que é o banco central a entidade de resolução em Portugal, o executivo “não pode ordenar uma auditoria ao BdP sobre o pós-resolução”. Mas ao mesmo tempo não deixou de provocar o PSD lembrando que da parte do Governo não há nenhum problema e espera que a mesma disponibilidade seja dada pelo Banco de Portugal e pelo responsável pela resolução, Sérgio Monteiro, ex-secretário de Estado do PSD.

O primeiro-ministro voltou a mostrar “total disponibilidade” para que se faça uma comissão de inquérito a esse período temporal do Novo Banco: "Pela nossa parte só agradecemos que alguém promova a constituição de uma comissão de inquérito", disse. “Porque a Assembleia da República pode fazer um inquérito e apurar o que suscita curiosidade ao Presidente da República, a muitos portugueses e até a mim próprio. Eu também gostaria de conhecer as auditorias do BdP que nunca foram publicadas e conhecidas”, lançou António Costa em jeito de desafio.

Entretanto, o líder parlamentar do PS Carlos César recusou para já a constituição de um inquérito parlamentar, alegando falta de tempo. Para os socialistas, esta poderá e deverá ser feita, mas depois de ser conhecida a auditoria pedida pelo Governo.

Em causa está a auditoria interna realizada pelo Banco de Portugal à actuação do regulador no caso BES. Um documento que nunca foi conhecido e que agora, PS e BE querem ter acesso via comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos.

Governo publica norma interpretativa

Adão Silva mudou então a agulha de banco, para o Montepio, defendeu ser imprescindível escrutinar e “demonstrar muito bem” a idoneidade de quem está à frente deste banco mutualista. E quis saber a razão pela qual o Governo quer agora clarificar quem deve fazer escrutínio.

O primeiro-ministro lembrou que foi o seu Governo que mudou o código mutualista alterando a fiscalização para a ASF – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões, que é quem “tem poder para avaliar todo o sistema de governação, incluindo a idoneidade”.

Porém, como a ASF tem tido dúvidas sobre esse seu poder e nos últimos meses esta autoridade e o Governo têm empurrado entre os dois essa competência, António Costa esclareceu agora que o executivo vai publicar uma “norma interpretativa que tem efeitos desde a data da entrada em vigor do diploma e que retida qualquer alibi à ASF de fazer o que lhe compete fazer que é aferir a idoneidade”.

PS entrega proposta sobre crime de violação A intervenção da deputada do PS Isabel Moreira centrou-se na questão da violência doméstica. A deputada anunciou que a bancada vai apresentar amanhã uma proposta que “faz da ausência do consentimento um elemento do tipo de crime de violação e de coacção sexual, sendo a violência uma circunstância agravante” e que “permite a aplicação de medidas” de combate ao crime de perseguição e aos crimes de ameaça e coacção. O primeiro-ministro aproveitou para esclarecer que o Conselho de Ministros aprovou a criação de uma comissão mas que não se destina a estudar tribunais especializados sobre violência doméstica, que Isabel Moreira tinha assinalado como inconstitucionais. A comissão, aprovada na resolução desta manhã, terá de apresentar um relatório sobre modelos de formação, aperfeiçoamento dos mecanismos de protecção da vítima e a agilização da recolha, tratamento e cruzamento dos dados quantitativos oficiais. Uma segunda intervenção da bancada do PS, pela voz da deputada Elza Pais, também se focou no mesmo tema, lançando a pergunta ao primeiro-ministro: "No respeito pelo princípio da separação de poderes, que mais se pode fazer, além de tudo o que tem vindo a ser feito, para diminuir a impunidade dos agressores?". O primeiro-ministro referiu que se vai tentar identificar as questões práticas que se podem aplicar para além do que está estabelecido na lei, de forma a, por exemplo, "garantir que a autenticidade da denúncia seja valorizado". António Costa referiu ainda que é preciso abordar outros ângulos da questão, nomeadamente o divórcio e a regulação do poder paternal.

Foi já em resposta a uma interpelação ao BE que António Costa rejeitou qualquer “divergência” com o Presidente da República sobre a auditoria ao BES/Novo Banco. “A curiosidade [de Marcelo Rebelo de Sousa] não é diferente da minha. Tem uma liberdade de expressão que o primeiro-ministro não tem”, disse.

Perante a insistência da coordenadora Catarina Martins sobre se ficou surpreendido com as necessidades de capital do Novo Banco, António Costa voltou a referir a auditoria interna do Banco de Portugal. “Nós não conhecíamos a totalidade de contingências de capital do banco, por isso não aceitámos uma garantia nem ficar com o banco. O que aceitámos foi uma garantia limitada no tempo”, disse.

A declaração de natureza mais técnica levou Catarina Martins a gracejar: “Chamemos-lhe garantia, contingência ou Maria Albertina. São mais de 3 mil milhões de euros”. A bloquista interpelou: “O que é que mudou? Foi a proximidade das eleições? PSD, PS e CDS estão todos espantados com a factura que vamos pagar”. Os deputados sociais-democratas apontaram para a bancada do Governo.

O primeiro-ministro rebateu, dizendo que não se trata de uma questão de nome. “Se fosse uma garantia responderíamos por tudo de forma ilimitada”, relançando ainda a pergunta de Catarina Martins – “quantos mais milhões vai custar?” - e a resposta à interrogação. “Não vai custar mais de 3900 mil milhões porque esse é o tecto”, assegurou. “E é pouco?”, atiraram alguns deputados da bancada bloquista.