Comissão de inquérito ao Banco de Portugal não avança. PS espera por auditoria

O presidente do PS e do grupo parlamentar socialista tirou todas as conclusões sobre a actuação do Banco de Portugal no caso Banco Espírito Santo e não tem dúvidas que foram Carlos Costa e o anterior governo os culpados pela actual situação do Novo Banco. Coube ao Banco de Portugal a decisão sobre a resolução do banco, sobre a divisão dos activos, a responsabilidade por travar a venda, e por vender num momento posterior, mas Carlos César apenas tira estas conclusões politicamente — o partido não vai avançar para já com a constituição de uma comissão de inquérito.

O partido aceita a sugestão do primeiro-ministro de lançar uma comissão de inquérito, mas não para já. O PS espera que seja concluída a auditoria pedida pelo Governo e só depois diz que a proporá, o que, fará resvalar a criação deste inquérito parlamentar para a próxima legislatura.

"Houve um buraco que foi escondido pelo anterior governo e pelo Banco de Portugal", começou por dizer Carlos César. "Percebe-se que havia perdas irrecuperáveis que não foram devidamente assinaladas, que se transitou para o banco bom perdas irreparáveis que não deviam ter tido este destino. É importante saber como isso foi gerado, porque aconteceu e porque a resolução foi feita nesses termos, nesse sentido é importante a sugestão feita pelo governo de auditoria", disse. Para César não há dúvidas que a resolução foi feita em "termos viciados".

Esse será o primeiro passo, a auditoria, depois, a comissão de inquérito que poderá levar meses a ser formada. "A proposta que foi referida pelo senhor primeiro-ministro de uma eventual constituição de uma comissão de inquérito tem cabimento e a nosso ver tem mérito", disse César que lembrou no entanto que estando o Parlamento no final da sessão legislativa, não teria tempo para chegar a conclusões, uma vez que a auditoria não seria concluída a tempo do fim dos trabalhos parlamentares. A sua constituição "não deverá ser a tempo desta legislatura", admitiu.

"É fundamental que a auditoria seja feita e concluída o mais rapidamente possível", mas uma comissão de inquérito agora, diz César, teria o mesmo destino da comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. "Não tem informação e os meios suficientes para trabalhar", defende.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mas o facto de não ter ainda a informação não retirou ao presidente do grupo parlamentar a possibilidade de criticar o governado do Banco de Portugal. "Foi o BdP que tinha a responsabilidade de supervisionar a banca em geral, até ao momento em que aconteceu o que aconteceu ao BES. Foi o BdP que decidiu a resolução. Foi o BdP que dividiu o banco bom do banco mau. Foi o BdP que organizou a primeira tentativa de venda e que aconselhou a desistência dessa primeira venda. Foi o BdP que organizou a segunda tentativa de venda e que que tem certamente supervisionado a actividade do Novo Banco desde que ele foi formado. Há uma divisão de poderes em Portugal particularmente sensível no sistema financeiro", acusou.

Perante todas estas conclusões, Carlos César sentenciou: "O mandato do doutor Carlos Costa já está muito comprometido".