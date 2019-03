A ilha das Flores e a Estrela Polar: a foto de Sérgio que chegou ao Space.com

Foi numa expedição aos Açores, em Agosto de 2018, que Sérgio Conceição, de 34 anos, captou “um conjunto de cascatas parcialmente iluminado pela Lua, onde se vê a Estrela Polar e todas as outras estrelas que circulam à volta dela”. E é essa imagem que na quarta-feira, 6 de Março, foi a Fotografia do Dia do portal de notícias do espaço e astronomia Space.com.

Militar da GNR, Sérgio vê a fotografia como um “hobby que leva muito a sério”, conta, ao telefone com o P3. E esta não é a primeira vez que vê uma imagem sua reconhecida pelo portal: a 12 de Fevereiro, uma fotografia captada na Barragem do Alqueva, que “revelava parte da Via Láctea”, esteve também em destaque; também na secção de Imagens Permanentes pode ser encontrada uma fotografia da sua autoria: a sequência das fases da Lua durante uma noite de eclipse, captada na aldeia de Campinho, no Alentejo, de onde Sérgio é natural.

Foto A Via Láctea captada na Barragem do Alqueva Sérgio Conceição

“São enviadas diariamente fotografias de todo o mundo para o Space.com. É bastante gratificante ter imagens minhas num portal com esta dimensão, mais ainda por ser uma fotografia feita em Portugal”, remata Sérgio.