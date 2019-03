Depois do passeio, estes cães posam para o retrato... de família

Parecem fotos de família, daquelas tiradas à lareira ou de uma equipa de futebol antes de um jogo. Mas são retratos dos cães que Tim Pink, fundador do grupo Saratoga Dog Walkers, em Nova Iorque, passeia todos os dias. Com a ajuda de uma assistente, Tim vai buscar os patudos de Saratoga quando eles mais precisam — enquanto os donos estão no trabalho — e leva-os a passear (sim, todos ao mesmo tempo), assegurando-se que os animais têm um dia divertido, ao mesmo tempo que exercitam e socializam. Até porque os cães têm instintos naturais para viajar em grupo, simplesmente "não têm oportunidade de o fazer", lê-se no site. Com os passeios, que duram entre 30 a 45 minutos, exercitam essa competência, ao mesmo tempo que é construída "uma família de cães bem comportados" dentro de uma comunidade. Tim presenteia os seguidores do Instagram com fotos que capta no final de cada passeio e reuniu também imagens num calendário. À porta de uma casa, de um bar, com neve ou sol: o cenário não importa com estes protagonistas.