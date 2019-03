“A Viagem que Guerra Junqueiro nunca fez” em exposição

O desafio partiu dos serviços culturais da Câmara do Porto. Pediram a José Sérgio que, a partir do espólio de Guerra Junqueiro, desenvolvesse uma exposição. O resultado pode ser visto a partir das 18h desta quinta-feira, 7 de Março, na Casa-Museu Guerra Junqueiro, no Porto, onde o fotógrafo encena A Viagem que Guerra Junqueiro nunca fez.

O facto de não estar familiarizado com a obra do poeta português levou o fotojornalista de 48 anos a passar o tempo na biblioteca para conhecer melhor a vida de Abílio Manuel Guerra Junqueiro, o poeta do Realismo português, cuja carreira também passou pela política. “Num dos livros — Finis Patriae — apercebi-me que ele tinha sido eleito deputado pela segunda vez pelo círculo de Quelimane, de Moçambique”, isto no ano de 1890. “Sendo moçambicano, isto despertou-me a atenção toda”, revela ao P3.

Mas esta não foi a única curiosidade que lhe despertou o interesse. Apesar do cargo, Guerra Junqueiro nunca visitou Moçambique e dentro da colecção "não há nada que se possa relacionar com África”, conta José. A ideia começou assim a formar-se na cabeça do fotojornalista, que decidiu recorrer a elementos que remontam à sua terra natal, apoiando-se nas peças do espólio para ilustrar esta Viagem que Guerra Junqueiro nunca fez, frase com que baptizou a exposição. “Qualquer um destes objectos fotografados relacionei com algo dentro de Moçambique que tem a ver com uma história que presenciei ou com algo que está dentro do meu imaginário.”

Numa das 33 fotografias da exposição, que pode ser visitada gratuitamente até 2 de Junho, vemos um ananás protegido por um elmo. O fotojornalista recorre a uma história da sua juventude para justificar a imagem. “Lembro-me que numa daquelas viagens, quando fiz a travessia de Quelimane para Nampula, havia um grupo de mulheres apinhado que teve de fazer umas gaiolas para proteger o ananás no meio dos solavancos e dos buracos”, explica. “Saltou-me logo a ideia. Um elmo seria para proteger o ananás."