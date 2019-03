Trump “muito desapontado” se for confirmada a reconstrução de base de lançamento de mísseis

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu aos relatos de que estavam em curso trabalhos de construção num local de lançamento de mísseis balísticos anteriormente desmantelado pelo regime norte-coreano. “Ficaria muito desiludido se isso fosse verdade”, declarou Trump.

Dois centros de estudos norte-americanos e a agência noticiosa sul-coreana Yonhap relataram a reconstrução parcial da estação de Sohae, cujo desmantelamento foi prometido numa primeira cimeira entre o líder norte-coreano Kim Jong-un e Donald Trump, em Junho, em Singapura.

A segunda reunião entre os dois, em Hanói, no Vietname, acabou mais cedo do que o previsto e sem acordo devido ao desentendimento sobre o grau de desnuclearização da parte de Pyongyang e do grau de alívio das sanções por parte de Washington.

Segundo os relatos sobre a reconstrução, esta teria começado ainda antes da cimeira de Hanói. “Vamos ver, ainda é muito cedo”, comentou Trump sobre as notícias dos últimos dias. “Mas ficaria muito, muito desapontado com o Presidente Kim. Não penso que vá ficar, mas vamos ver. Vai acabar por se resolver”, declarou aos jornalistas na Casa Branca.

Imagens de satélite vistas pelo centro de estudos sobre a Coreia do Norte 38 North, com sede em Washington, mostram estruturas na rampa de lançamento reconstruídas entre 16 de Fevereiro e 2 de Março, disse a analista Jenny Town à Reuters.

Num relatório não relacionado, o Center for Strategic and International Studies também mencionou imagens de satélite e concluiu que a Coreia do Norte estava a “levar a cabo uma reconstrução rápida” no local.

A agência de notícias sul-coreana fora a primeira a mencionar esta reconstrução, com base em declarações de deputados após um briefing da agência de espionagem e informação na terça-feira.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O conselheiro de segurança nacional de Trump, John Bolton, avisou que caso a Coreia do Norte não desista do programa nuclear militar poderão ser impostas mais sanções.

Todas estas informações na sequência do falhanço da cimeira Trump-Kim em chegar a um acordo deixam dúvidas sobre o futuro do diálogo entre os EUA e a Coreia do Norte. Mas alguns analistas acham que tudo isto pode ser apenas posicionamento para fortalecer posições e aumentar a pressão numa nova ronda de conversações.