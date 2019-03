Câmara do Porto terá mais 1,1 milhões de euros para ajudar famílias a pagar rendas

O programa Porto Solidário – Fundo Municipal de Emergência Social vai abrir em breve uma nova fase de candidaturas e deverá ter, em Junho, mais 1,1 milhões de euros disponíveis para ajudar famílias com graves situações financeiras a pagar parte da renda.

Criado em 2014, o fundo apoia actualmente 450 famílias com um valor médio mensal de “130 euros”, divulgou o vereador da Habitação, Fernando Paulo, na reunião de câmara desta quarta-feira, onde a dotação financeira para o Porto Solidário foi aprovada por unanimidade.

As famílias têm apoio durante um ano, podendo, no final de desse período, renovar a candidatura, sendo “muito raro” alguma abandonar o projecto antes do tempo convencionado. A Domus Social está actualmente a fazer “um estudo relativamente às famílias que estão no programa”, desenhado para ser de emergência. Com o Observatório de Habitação, a ser trabalhado pela autarquia, poderá perceber-se se há “necessidade permanente” de alguns destes agregados.

“A carência económica das famílias é, de facto, um problema sério”, sublinhou o vereador, dando o exemplo do número elevado de portuenses com subsídios: “Se olharmos para os beneficiários de RSI evidencia-se que há uma carência económica grande da população residente na cidade.”