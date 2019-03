Portugal declarado o melhor destino sustentável da Europa

Um dos troféus "verdes" da ITB Berlim, que decorre até dia 10 e é considerada a maior feira de turismo do mundo, foi conquistado por Portugal, graças ao "exemplo de liderança global e inovação no turismo responsável e sustentável”, conforme se resume na lista de vencedores divulgada pela organização.

Os ITB Earth Awards 2019, que distinguiram outros países e regiões pelo mundo, foram anunciados na quarta-feira e resultam de uma parceria entre a feira alemã e a Green Destinations, uma fundação sem fins lucrativos dedicada precisamente ao turismo sustentável que, além de outras actividades, elabora um popular Top 100 dos destinos mais "verdes" do mundo.

Segundo informação da Green Destinations no seu site, a decisão foi tomada por um júri de especialistas, que elegeu os vencedores após análise dos "casos de sucesso em sustentabilidade" submetidos por candidatura. Entre os critérios, a fundação analisa as “boas práticas na gestão turística dos destinos" com vista ao futuro.

Entre os "casos de sucesso" destacados para a atribuição do prémio Best of Europe a Portugal, a Green Destinations refere, na página dos prémios, Águeda, Região Oeste, Açores, Cascais e Sintra, Lagos, Torres Vedras e Alto Minho (Comunidade Intermunicipal do Minho-Lima). Portugal era candidato ao galardão europeu com mais dois finalistas: Bled, na Eslovénia (ficou em 2.º lugar), e Mali Losinj, na Croácia (3.º).

“É mais um atractivo e mais um cartão-de-visita para promover Portugal num mercado que valoriza tanto os destinos sustentáveis. É fantástico em termos de notoriedade internacional”, comentou Ana Mendes Godinho, Secretária de estado do Turismo, à agência Lusa, realçando tratar-se do "reconhecimento do trabalho e da estratégia do Turismo 2027”, o plano delineado pelo Governo com as metas para a indústria turística nacional, que inclui também metas ecológicas.

Para a secretária de Estado, a distinção agora conseguida coloca Portugal no "radar dos investidores e do público que, cada vez mais, faz as suas opções dos destinos de férias por critérios de sustentabilidade da própria oferta turística”. O país esteve também presente pela primeira vez num evento paralelo à ITB, o Fórum de Investidores Internacional de Turismo, onde estiveram mais de 2200 investidores, tendo sido apresentados vários destinos turísticos portugueses. Na feira, o destaque foi para as representações do Porto e Norte de Portugal, Centro de Portugal, ATL – Associação Turismo de Lisboa, Alentejo, Madeira e Açores.

ITB Earth Awards 2019 Natureza: Dutch QualityCoast Delta (Goeree-Overflakke, Schouwen Duiveland, Veere, Westvoorne - Holanda)

Cidades: Liubliana (Eslovénia)

Comunidades e Cultura: Gozo (Malta)

Costa: Torroella de Montgrí L’Estartit (Girona, Espanha)

Ecoturismo: Guiana

ITB Earht Award: Palau

África: Ilha Chumbe (Zanzibar, Tanzânia)

Américas: Parque Nacional dos Galápagos (Equador)

Ásia-Pacífico: Parque Nacional de Bardia (Nepal)

Europa: Portugal