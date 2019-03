Os últimos dias do Daesh e as mulheres e crianças que ficam para trás

Depois de terem dominado vastas áreas da Síria e do Iraque, num território do tamanho de Portugal, matando milhares e aprisionando milhões, os terroristas do Daesh estão agora confinados à pequena vila de Baghouz, na fronteira entre os dois países. A derrota às mãos das Forças Democráticas Sírias (lideradas por rebeldes curdos) estará por dias. Entretanto, centenas de mulheres e crianças (familiares de combatentes do Daesh ou meros civis levados à força pelo grupo) estão a sair do enclave e a entregar-se às forças rebeldes sírias.