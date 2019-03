Tomás Correia sob forte pressão para abandonar liderança do Montepio

O actual presidente da Associação Mutualista Montepio Geral (AMMG) Tomás Correia pode estar de saída, nos próximos dias, da mutualista para onde entrou em 2004, tendo assumido a presidência do grupo em 2008. Fontes do PÚBLICO admitem que o gestor possa dar esse passo ainda esta semana e avançam como possível substituto o gestor Virgílio Lima, quadro do Montepio, que integra o conselho de administração chefiado por Tomás Correia. O outro nome referido é o de Luís Almeida, também ele quadro da instituição e da equipa de gestão, onde está ainda Idália Serrão, ex-deputada do PS.

A iniciativa não é alheia a movimentações que se desenrolaram ao mais alto nível ao longo das últimas 24 horas, desde quarta-feira, com intervenção dos círculos próximos do primeiro-ministro, que não escondem o desconforto com os últimos acontecimentos que atingem Tomás Correia. António Costa tem manifestado incómodo com o ruído que se tem avolumado em torno da maior instituição da economia social.

É aliás neste contexto que surge a clarificação exigida pelo Governo à lei que serve para avaliar a idoneidade de Tomás Correia. O presidente do regulador dos seguros (ASF), José Almaça, considerou que o novo Código das Associações Mutualistas goza de um período de transição de 12 anos, pelo que por enquanto não tem poderes para avaliar a idoneidade de Tomás Correia, depois de este ter sido condenado pelo Banco de Portugal. Os ministérios das Finanças e da Segurança Social clarificaram que o regime transitório não impede que se faça esse exame de idoneidade. Uma ideia reforçada esta quarta-feira pelo ministro Mário Centeno, em entrevista à RTP,

Mas essa posição não foi suficiente. O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez saber esta manhã que é preciso clarificar os poderes da ASF nessa matéria. E, esta quinta-feira também, António Costa fez ele próprio uma clarificação: “Se há dúvidas não só da ASF, mas de outras entidades, nada como esclarecer. E o Governo vai publicar uma norma interpretativa que, sendo de interpretação autêntica, tem efeitos desde a entrada em vigor do diploma e retira qualquer álibi à ASF para deixar de fazer o que lhe compete, que também é avaliar a idoneidade de quem gera as instituições mutualistas e, no caso concreto, do dr. Tomás Correia”, anunciou António Costa há pouco no Parlamento.

Nos bastidores, a renúncia de Tomás Correia à presidência do Grupo Montepio é dada nos seus círculos próximos como iminente e surge num quadro sensível, depois de o Banco de Portugal o ter condenado por infracções graves, na qualidade de presidente da Caixa Económica Montepio Geral (e não da Associação). E caso se venha a confirmar, ocorrerá dois meses depois de ter sido eleito, com 41%, para liderar por mais três anos o grupo com o apoio de figuras importantes do Bloco Central e da maçonaria.

Estas movimentações surgem depois da notícia do PÚBLICO sobre a acta em que Tomás Correia deixou formalizado que o Banco Montepio seria responsável pelo pagamento dos processos relacionados com os seus administradores, abrindo desta forma a porta a que a instituição assuma eventuais pagamentos de multas do próprio Tomás Correia, na sequência das condenações do Banco de Portugal.

Sobre este assunto, a Associação Mutualista Montepio Geral divulgou um esclarecimento em que sublinha que esta decisão vertida na acta "está em linha com a prática comum entre as instituições financeiras em Portugal e no estrangeiro, na medida em que a defesa dos visados é essencial para assegurar a defesa e absolvição das próprias instituições".