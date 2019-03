Taxify muda nome para Bolt de olhos postos nas motas e trotinetes

A Taxify, uma das quatro plataformas electrónicas de transporte de passageiros em veículos descaracterizados (TVDE) a operar em Portugal, vai mudar o seu nome para Bolt.

De acordo com a empresa, fundada na Estónia em 2013 (foi pensada inicialmente para ligar táxis e clientes), o novo nome “será gradualmente introduzido nas próximas semanas” nos mais de 30 países onde está presente.

Os motoristas e utilizadores que já usam o serviço, informa a plataforma que concorre com a Uber, Cabify e Kapten, não precisam de fazer um novo o download da aplicação, já que esta será “automaticamente actualizada”. De acordo com o comunicado enviado pela Taxify, a mudança vai estar alinhada “com a visão mais abrangente da empresa sobre o conceito de 'transporte'”, que também já inclui motas (nos mercados africanos) e trotinetes (neste caso, ainda só está presente em Paris).

“O nosso novo nome 'Bolt' significa movimento rápido e sem esforço - exactamente como deve ser a experiência de qualquer pessoa quando se movimenta numa cidade, seja de carro, trotinete ou de transporte público. Esta nova identidade também reforça a nossa crença de que o futuro da mobilidade será eléctrico”, diz no comunicado Markus Villig, presidente executivo e co-fundador da Taxify (a par com o seu irmão, Martin, que trabalhava na Skype).

A empresa, que garante ter mais de 25 milhões de utilizadores, conta também com accionistas como a Daimler e a chinesa Didi Chuxing (plataforma electrónica de TVDE que acabou por obrigar a Uber a retirar-se da China).

Recentemente, também a francesa Chauffeur Privé (cujo maior accionista é a Daimler) mudou o seu nome para Kapten, de modo a facilitar a expansão para outros mercados europeus além do português (Lisboa foi a primeira experiência internacional desta plataforma).

A Chauffeur Privé/Kapten foi a última das quatro plataformas a chegar a Portugal, mas a primeira obter o licenciamento por parte do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) para poder operar no mercado nacional.

De acordo com os últimos dados do IMT, até ao início da tarde do dia 27 de Fevereiro havia 5093 motoristas de TVDE certificados, e outros 474 estavam em análise (isto a pouco mais de 24 horas de acabar o período de transição previsto na lei para as empresas que detêm os veículos e para os motoristas). Já no que respeita às empresas de TVDE (a designação oficial é a de operador), havia 3161 reconhecidas e outras 273 estavam em análise.