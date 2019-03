Mercados à espera de sinais do BCE sobre novos empréstimos com prazo alargado

O Banco Central Europeu (BCE) deve anunciar esta quinta-feira novas previsões, mais pessimistas, para o crescimento económico na zona euro e "levantar o véu" sobre novas operações de refinanciamento de prazo alargado para os bancos da região, em resposta a uma conjuntura mais sombria.

Os economistas ouvidos pela Lusa a propósito da reunião de política monetária, a realizar esta quinta-feira, antecipam que o regulador europeu deverá deixar os juros inalterados e falar sobre novas operações de refinanciamento de prazo alargado, para assegurar eventuais necessidades de liquidez extraordinárias dos bancos.

"Espero que haja uma manutenção das taxas de referência e o levantamento do véu sobre como poderão funcionar os novos "targeted longer-term refinancing operations" (TLTROs)", ou seja, operações de refinanciamento de prazo alargado direccionadas ao apoio de crédito bancário, indicou à Lusa Filipe Garcia, economista da IMF - Informação de Mercados Financeiros.

Em meados de Fevereiro, Benoit Coeuré, membro do Conselho Executivo do BCE, afirmou estar em discussão a hipótese de o supervisor fazer novos empréstimos a longo prazo aos bancos europeus.

Desde o "rebentar" da crise financeira que o BCE forneceu liquidez adicional aos bancos da zona euro. Em 2014, o supervisor começou a emprestar dinheiro a muito longo prazo, até quatro anos e, entre Julho de 2016 e Março de 2017, também realizou operações de refinanciamento a muito longo prazo.

"O BCE deverá reconhecer a deterioração do contexto e perspectivas da economia, manifestando a intenção de continuar a promover a estabilidade da inflação em valores perto mas abaixo de 2%. No entanto, também deverá dar a entender que a desaceleração em curso pode ser suave e temporária", acrescentou Filipe Garcia.

De acordo com Bruno Fernandes, economista do Santander, "os sinais de abrandamento económico não são uma surpresa, tendo em conta o longo período de expansão na zona euro, da mesma forma que os riscos actualmente identificados também não são novos, embora o enviesamento em baixa das expectativas dos agentes económicos desses mesmos riscos esteja a contribuir para uma desaceleração mais pronunciada do crescimento".

No entender de Bruno Fernandes, "Mario Draghi deverá revelar as novas previsões de crescimento para a zona euro, manter inalteradas as taxas de juro de referência e reforçar a sua mensagem de confiança na eficácia da sua política monetária para suportar eventuais necessidades de liquidez extraordinárias dos bancos, sempre com o objectivo de manter a estabilidade de preços e o bom funcionamento do sistema financeiro europeu".

Em Dezembro último, o BCE reviu em baixa a sua previsão de crescimento na zona euro, para 1,7% em 2019, mantendo a anterior estimativa de 1,7% para 2020, e antecipou uma inflação de 1,6% e 1,7%, respectivamente.

Analistas sondados pela Efe antecipam que o BCE deverá descer significativamente as suas previsões de crescimento para este ano e, em menor escala, para 2020.

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) desceu quarta-feira para 1% a previsão de crescimento para a zona euro em 2019, uma queda de 0,8 pontos percentuais face à sua anterior estimativa de Novembro.

Mario Draghi termina o mandato em Outubro deste ano e poderá sair sem voltar a subir os juros na zona euro.

"Estando em fim de mandato, vejo Draghi como pouco pressionável. Draghi deverá manter as taxas inalteradas até sair, mas é alguém que acredita em injectar liquidez para acelerar o crédito (e, por efeito de cadeia, a economia e a inflação) e penso que esse é o caminho que já escolheu", concluiu Filipe Garcia.