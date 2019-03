Huawei processa EUA e aposta em campanha de informação

A Huawei, empresa tecnológica chinesa, anunciou esta quinta-feira que avançou com um processo contra o Governo dos Estados Unidos por ter proibido a compra dos equipamentos de telecomunicações pelos serviços públicos. O gigante mundial de 'smartphones' [telemóveis inteligentes] abre, assim, uma frente judicial contra as suspeitas de alegada espionagem avançadas por Washington.

A Huawei avança que o processo foi interposto em Plano, no estado do Texas (sul dos EUA), e pretende travar a proibição imposta a diferentes serviços norte-americanos sobre a compra de equipamentos e serviços do grupo chinês, ou de trabalhar com empresas terceiras que sejam suas clientes. O grupo chinês vai pedir o pagamento de compensações e juros pelas "restrições inconstitucionais" que visam a Huawei.

"O Congresso dos Estados Unidos nunca foi capaz de fornecer qualquer prova que justifique as restrições aos produtos da Huawei. Somos forçados a tomar esta acção legal como último recurso", disse Guo Ping, um dos responsáveis da empresa, citado pela Lusa.

Em conferência de imprensa, na sede do grupo, em Shenzhen, no sul da China, Guo também acusou os Estados Unidos de “piratear” os servidores da Huawei e de roubar e-mails.

Por outro lado, "se esta lei for retirada, como devia ser, a Huawei poderá levar para os Estados Unidos as tecnologias mais avançadas e ajudar o país a construir melhor as redes de 5G", a quinta geração de tecnologia móvel, sublinhou.

O braço-de-ferro entre a china e a Huawai começou com a detenção da vice-presidente da empresa, por alegado incumprimento das sanções impostas pelos Estados Unidos ao Irão.

Paralelamente à acção judicial, a gigante tecnológica está, segundo a Reuters, a reforçar o seu gabinete de comunicação, para combater o medo de que os seus telemóveis fazem espionagem para o Estado chinês. Segundo a agência, foram apresentadas propostas de trabalho a perto 10 jornalistas seniores da Reuters, no âmbito de um processo de reestruturação do departamento de comunicação da empresa, actualmente com 300 funcionários a nível mundial. À Reuters, Joe Kelly, vice-presidente para a área de comunicação, confirmou que Huawei estava a contratar, mas não mais do que o habitual.

Entretanto, um membro sénior da equipe de relações públicas da Huawei disse à Reuters que a empresa estava adoptando uma abordagem mais proactiva em relação aos ataques norte-americanos, lançando a facts.huawei.com e convidando jornalistas para visitar a sua sede, em Shenzhen.