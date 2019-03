N.º 1 mundial Justin Rose está de volta, Rory defende

Tiger Woods, lesionado, pode não estar presente como estava previsto até à sua desistência na segunda-feira, mas são muitas as figuras proeminentes no Arnold Palmer Invitational que hoje tem início no Bay Hill Club & Lodge, em Orlando, Florida. Duas têm a nossa prioridade: Rory McIlroy e Justin Rose.

Rory, porque é o detentor do título. E porque merece atenção. Pode não vencer desde há um ano, mas veja-se o seu registo este ano no PGA Tour: antes do 2.º lugar no WCG-Mexico Championship de há duas semanas, registou três top-5’s em outros tantos torneios – nos 4.ºs no Sentry Tournament of Champions (Maui, Havai) e no Genesis Open (Los Angeles, Califórnia) e 5.º no Farmers Insurance Open (San Diego, Califórnia).

“Estou num bom lugar com o meu jogo, fazendo tudo muito bem, e só tenho de tentar continuar nesse caminho; se continuar a trabalhar nessas coisas e continuar a fazer as coisas certas, espero que mais cedo ou mais tarde estes bons resultados culminem numa vitória”, disse o norte-irlandês de 29 anos – n.º 6 mundial – na quarta-feira, em conferência de imprensa pré-torneio.

Justin Rose, porque é o n.º 1 mundial, mas também porque este é o seu primeiro torneio desde a vitória de 27 de Janeiro no Farmers em San Diego. O inglês de 38 anos passou quatro semanas a descansar em casa, para colocar “um pouco de gasolina no tanque”.

“Foi como que para contrabalançar as muitas viagens e o fim da última temporada, e certamente que o ter vencido em San Diego ajudou a fazer com que aquela pequena pausa parecesse justificada, de certa forma”, justificou. “É difícil tirar folgas quando estamos muito atrasados na FedEx Cup e há jogadores a ganhar pontos à esquerda, à direita e ao centro, mas obter esses pontos no início da temporada fez com que esta folga planeada parecesse um pouco menos stressante.”

Rose foi terceiro classificado na edição passada do Invitational, naquele que foi o seu décimo top-10 no torneio de Arnold Palmer.

Rory joga as duas primeiras voltas num grupo com o norte-americano Patrick Reed (16.º mundial), campeão do Masters em 2018, e o australiano Marc Leishman (18.º), Rose com Henrik Stenson (36.º) e Brandt Snedeker (55.º).

Outros dois grupos a seguir com atenção quinta e sexta-feira, numa prova que será transmitida pelo Eurosport 2 hoje a partir das 19h:

Jason Day (11.º), Rickie Fowler (7.º) e Ian Poulter (30.º)

Phil Mickelson (20.º), Bryson DeChambeau (5.º) e Brooks Koepka (3.º)

