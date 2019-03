Di Francesco já não é treinador da Roma

Menos de um dia depois da eliminação da Roma da Liga dos Campeões, às mãos do FC Porto, o clube anunciou a rescisão contratual com o treinador Eusebio di Francesco.

"Di Francesco deixa o clube com efeitos imediatos. O clube quer agradecer a Eusebio pelo seu trabalho na Roma e desejar-lhe o maior sucesso no futuro", declaram o dirigentes romanos, em comunicado.

No quinto lugar da Série A, a Roma perdeu no passado fim-de-semana com o rival, Lazio, por 3-0 e foi afastada da Champions no Estádio do Dragão, depois de um triunfo por 2-1 na primeira mão.

De acordo com a imprensa italiana, o nome mais badalado para substituir Di Francesco no cargo é o de Claudio Ranieri, treinador que foi demitido do Fulham no passado dia 28 de Fevereiro.