Belenenses SAD jogará com o Benfica sem o emblema do clube

O Tribunal da Relação confirmou a decisão da providência cautelar interposta pelo Belenenses, pelo que a SAD não poderá usar o emblema, o hino e o lema do clube, revelou nesta quinta-feira o presidente da sociedade anónima dos "azuis".

"É uma decisão provisória e em breve irá dar início a acção principal, à qual caberá recurso, pelo que este assunto vai arrastar-se por muito tempo. Apesar de ser uma decisão injusta, vamos cumpri-la e já estamos a falar com o nosso fornecedor de equipamentos. Com toda a certeza já jogaremos frente ao Benfica, na segunda-feira, sem a cruz de Cristo nas camisolas", disse Rui Pedro Soares, em conferência de imprensa.

Esta decisão do Tribunal da Relação incide, segundo o presidente da SAD dos "azuis", apenas sobre as questões particulares relacionadas com a decisão decorrente da providência cautelar interposta pelo clube junto do Tribunal de Propriedade Intelectual e agora dar-se-á início à acção principal em primeira instância, interposta pela SAD, cuja decisão será objecto de recurso para o Tribunal da Relação.

Rui Pedro Soares denunciou o posicionamento do clube, que considera incompreensível e incongruente, com um exemplo concreto: "Mesmo depois de 1 de Julho o Belenenses clube incumpriu o seu PER [Plano Especial de Revitalização] e não cumpriu uma dívida que tem à FPF no âmbito do "totonegócio". A SAD é avalista dessa dívida e foi executada no seu aval pela Federação. Ora, o clube diz que não quer ter nada a ver com a SAD, mas no que toca a pagamentos de dívidas já quer ter".

Outro exemplo dessa incongruência por parte do clube é, segundo Rui Pedro Soares, a inscrição daquele nos campeonatos "e-sports", de jogos electrónicos, nos quais indicou como símbolo o seu emblema, quando apenas sociedades anónimas podem participar.

Questionado sobre se a equipa da SAD do Belenenses irá continuar a jogar no Estádio do Jamor na próxima época, Rui Pedro Soares admite que sim, mas também não exclui a possibilidade de a opção ser outra.

"Vamos jogar no Estádio do Jamor até final desta época. É uma excelente solução para o Belenenses SAD jogar na próxima época, mas não é única. Ponderamos o Estádio do Jamor, mas também outras alternativas, estando a dialogar com outras entidades", explicou Rui Pedro Soares, para quem os problemas com o relvado já estão resolvidos.

O responsável pela SAD considera que o Jamor tem a vantagem para os adeptos da proximidade com o Estádio do Restelo, que dista apenas cinco quilómetros, mas tem o "contra" de não ter o conforto que hoje se exige, aludindo à inexistência de uma cobertura que proteja os espectadores da chuva, sobretudo no Inverno.