Rainha Isabel II publicou uma fotografia no Instagram pela primeira vez

A Rainha Isabel II estreou-se no Instagram com uma publicação na conta oficial da família real britânica, sobre a sua visita ao London's Science Museum, para antecipar a exposição Top Secret e inaugurar o espaço Smith Center. Durante a tarde desta quinta-feira, a monarca registou o momento através da fotografia de uma carta que descobriu na visita.

Na descrição da imagem, a Rainha Isabel II explicou que a carta, que data de 1843, está endereçada ao seu trisavô, o Príncipe Alberto, e que o remetente é Charles Babbage, um matemático britânico. O objectivo da mesma era contar ao Princípe Carlos e à sua esposa, a Rainha Vitória, os detalhes do “Analytical Device”, uma invenção de Babbage, pioneira na área dos computadores. A Rainha Isabel II disse ainda que este aparelho precedeu aos “primeiros programas de computador [que] foram criados por Ada Lovelace, filha de Lord Byron”.

Isabel II declarou que esta visita lhe proporcionou “o prazer de aprender sobre as iniciativas de codificação de computador para crianças” e que lhe parecia apropriado “publicar este post no Instagram, no Science Museum, que há muito tempo promove a tecnologia, inovação e que inspirou a próxima geração de inventores”.

O momento em que a Rainha Isabel II carregou no botão “publicar”, foi registado em vídeo e divulgado, igualmente, na conta de Instagram da família real britânica.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Esta não é a primeira vez em que a Rainha se estreia com as novas tecnologias e no seu reinado de 67 anos, protagonizou alguns momentos marcantes: em 1953, foi a primeira monarca a ter direito a uma transmissão televisiva em directo da coroação; cinco anos mais tarde, tornou-se na primeira monarca a fazer uma chamada de longa distância no mesmo país; e em 1976, foi a primeira a enviar um email quando a rede ainda estava em fase de desenvolvimento.

Mais recentemente, em 2014, a Rainha Isabel II publicou o seu primeiro tweet, também durante uma visita ao London's Science Museum. Em ambas as ocasiões, a monarca assinou as publicações, tanto do Twitter, como do Instagram, com “Elizabeth R.” – o 'R', é a inicial de regina, que em latim significa Rainha.