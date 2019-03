Mulher morta com arma branca em Corroios

Uma mulher foi morta esta quarta-feira com recurso a uma arma branca em Corroios, no concelho do Seixal, disse à Lusa fonte da PSP, referindo que o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária.

"Todos os indícios apontam para um homicídio, com recurso a uma arma branca, de uma mulher com 47 anos, em Corroios. A vítima foi encontrada na zona do hall, já no interior de um prédio", disse à Lusa fonte do comando nacional da PSP.

Fonte dos Bombeiros Voluntários do Seixal confirmou ao PÚBLICO a ocorrência, acrescentando que "a vítima foi encontrada com muito sangue à volta do corpo".

Segundo a mesma fonte, a Polícia Judiciária foi chamada ao local para investigar a ocorrência.

"Nesta fase é precoce estar a falar de suspeitos em concreto. A PJ foi chamada e vai tomar conta da investigação", acrescentou.

O caso ocorreu pelas 19h25 na rua António Sérgio em Corroios, concelho do Seixal, distrito de Setúbal.

Foram chamados ao local a PSP, os bombeiros do Seixal e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital Garcia de Orta, com o óbito ser declarado no local.