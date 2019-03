Polícia Judiciária investiga caso de mulher encontrada morta em Corroios

Uma mulher foi encontrada morta esta quarta-feira em Corroios, no concelho do Seixal, disse à Lusa fonte da PSP, referindo que o caso está a ser investigado pela Polícia Judiciária (PJ). O primeiro alerta foi dado às autoridades pelas 19h25.

Num primeiro momento, fontes da PSP garantiram que os indícios apontavam para um homicídio com recurso a uma arma branca, mas o PÚBLICO veio a apurar, mais tarde, que os primeiros trabalhos de investigação levados a cabo pelos investigadores no local permitiram concluir que não há, afinal, indícios de crime, não havendo terceiros envolvidos na situação nem lesões detectadas no corpo ou armas no local. A mulher terá morrido na sequência de uma hemorragia grave, o que deverá ser confirmado pela autópsia que será entretanto feita. Esta informação foi confirmada ao PÚBLICO por fontes da PJ.

A primeira informação da PSP, adiantada pela agência Lusa citando fontes desta polícia, dava conta de que “todos os indícios apontavam para um homicídio, com recurso a uma arma branca, de uma mulher com 47 anos, em Corroios” e que “a vítima foi encontrada na zona do hall, já no interior de um prédio”.

Fonte dos Bombeiros Voluntários do Seixal também confirmou ao PÚBLICO a ocorrência, mas sublinhou apenas que "a vítima foi encontrada com muito sangue à volta do corpo" e que “nesta fase é precoce estar a falar de suspeitos em concreto”.

Foram chamados a esta ocorrência a PSP, os bombeiros do Seixal e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital Garcia de Orta, com o óbito a ser declarado no local.

Notícia corrigida às 23h16. Ao contrário do que as primeiras informações - adiantadas pela Lusa que citava fonte da PSP - davam conta, não há indícios de crime, e a morte terá resultado de uma hemorragia grave.