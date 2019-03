Sindicato de enfermeiros promete luta "sem precedentes" se Governo não negociar

Depois de uns dias de tréguas, o conflito entre os enfermeiros e o Governo pode voltar a agudizar-se. O presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal (Sindepor), Carlos Ramalho, avisa que o Governo vai enfrentar “uma luta como nunca” teve e adianta que está a preparar uma "reacção sem precedentes", caso os ministérios da Saúde e das Finanças não aceitem negociar para encontrar uma "plataforma de entendimento" sobre as reivindicações que motivaram as polémicas greves “cirúrgicas” e culminaram com a requisição civil.

O Governo tinha anunciado que no início de Março ia retomar as reuniões negociais com as estruturas sindicais dos enfermeiros, interrompidas em 30 de Janeiro. Para esta quinta-feira estão marcadas reuniões com o Sindepor (17h) e com a Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (14h30). Na sexta-feira de manhã será a vez da Associação Sindical Portuguesa dos Enfermeiros (ASPE). O Ministério da Saúde adianta que as questões a discutir passam por matérias como "regime e modalidades de trabalho: por turno, jornada contínua, regras de aferição do tempo de trabalho, segurança no trabalho e definição de serviços mínimos e meios necessários para os assegurar". Mas sublinha que a "proposta de protocolo negocial admite outras matérias que venham a ser acordadas pelas partes no decurso do processo".

O encontro "marcado para esta quinta-feira" com o Sindepor é apenas "técnico", critica Carlos Ramalho, que considera que a agenda só contempla “questões menores”, como a dos serviços mínimos que o Governo "pretende regulamentar em termos de ACT [acordo colectivo de trabalho]". Mas assegura que tenciona abordar no encontro todas as reivindicações, como o descongelamento das progressões e a antecipação da idade da aposentação.

Para esta sexta-feira está marcada uma greve geral convocada pela ASPE, que é apoiada pelo Sindepor, e uma "marcha branca" organizada pelo Movimento Nacional de Enfermeiros, em Lisboa. A presidente da ASPE, Lúcia Leite, frisa que o encontro com representantes do Governo vai servir para assinar o protocolo negocial sobre o ACT, "como estava previsto", e admite que isto não tem que ver com as negociações da carreira de enfermagem. Mas explica que, como o projecto de diploma da carreira - que estabelece três categorias para os profissionais - está em audição pública durante um mês, até ao final de Março, prefere privilegiar até lá "o espaço de diálogo".

"Não nos voltarão a tratar como idiotas"

Já o presidente do Sindepor - que iniciou uma greve de fome para exigir o retomar das negociações, protesto esse terminado três dias depois quando a ministra da Saúde lhe telefonou - não quer aguardar. Caso o Governo insista naquele "insulto a que chamam diploma de carreira" – o projecto em discussão pública -, os protestos vão agudizar-se, promete num comunicado publicado no site do sindicato, em que se apela à mobilização geral dos enfermeiros “para as lutas que se seguem”.​ “Não nos voltarão a tratar como idiotas, como fizeram em 2009”, garante.

Carlos Ramalho não quis especificar que tipo de protesto se seguirá, mas reafirma que será algo “como nunca se viu”. Para já, o Sindepor prepara-se para “avançar com queixas-crime contra todas as instituições que obrigaram os enfermeiros a trabalhar" durante a greve. O dirigente diz que o sindicato recebeu “milhares” de minutas assinadas por enfermeiros que dizem "ter sido obrigados a trabalhar sob coacção". As minutas foram disponibilizadas após a requisição civil e depois de o Conselho Consultivo da Procuradoria Geral da República (PGR) ter considerado ilícito o protesto.

A PGR anunciou, entretanto, nesta quarta-feira que remeteu para o Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) a queixa da ASPE que acusou o Ministério da Saúde de tentativa de boicote à greve "cirúrgica".

Segundo o último balanço do Ministério da Saúde, mais de cinco mil cirurgias terão sido adiadas na segunda greve “cirúrgica”, que decorreu entre 31 de Janeiro e 28 de Fevereiro, e que levou o Governo a decretar a requisição civil. Na primeira greve “cirúrgica”, entre 22 de Novembro e 31 de Dezembro, foram adiadas mais de 7500 cirurgias. A segunda paralisação avançou depois de as reuniões negociais entre o Governo, o Sindepor e a ASPE, as duas estruturas que convocaram as greves, terem sido encerradas sem se chegar a um consenso.

Além da duração prolongada, as greves destacaram-se pelo ineditismo da forma de financiamento: o Movimento Greve Cirúrgica, constituído por um grupo informal de enfermeiros, lançou numa plataforma de crowdfunding (financiamento colaborativo) que recolheu cerca de mais de 700 mil euros.