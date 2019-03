Depressão Laura já provocou queda de árvores, inundações e falhas de energia

Lisboa e Porto são os distritos mais afectados em Portugal Continental devido ao mau tempo causado pela depressão Laura. Entre a tarde de terça-feira e a manhã desta quarta-feira, a Autoridade Nacional de Protecção Civil (ANPC) registou mais de 200 ocorrências no país.

Na maioria dos casos, as forças de socorro estão a ser chamadas às ruas devido a quedas de árvores e de "elementos de construção em estruturas edificadas". Há registo de inundações e dificuldades de escoamento de água em vários pontos de esgotos, obrigando à limpeza de vias e "sinalização de perigo", descreve a ANPC.

A ANPC também está a operar na prevenção destes acontecimentos. No distrito de Évora, por exemplo, há registo na manhã desta quarta-feira de um "corte e remoção de elementos em perigo de queda". Por outro lado, no distrito de Castelo Branco, há também uma ocorrência devido a "inundação de estruturas e superfícies" devido à "precipitação intensa".

Outra situação de maior relevo para a ANPC aconteceu na freguesia de Santa Ovaia e Vila Pouca da Beira, em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra. Às 07h26 registaram "danos nas redes de fornecimento eléctrico".

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê chuva "por vezes forte e acompanhada de trovoada", vento forte e "agitação marítima forte na costa ocidental" em todos os distritos de Portugal continental, atribuindo aviso amarelo, excepto em Santarém.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa vão continuar em aviso laranja entre as 18h desta quarta-feira e as 3h de quinta-feira devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 5 a 5,5 metros, podendo atingir 9 metros de altura máxima. Também a costa Norte da ilha da Madeira está sob aviso amarelo devido à agitação marítima até às 6h de quinta-feira.

Há também previsão de queda de neve nos pontos mais altos da Serra da Estrela, descendo gradualmente a cota para 1.200/1.400 metros a partir do meio da manhã, o que já forçou ao encerramento do acesso ao maciço central. Em declarações à agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Castelo Branco indicou que os troços entre Piornos/Torre e Torre/Lagoa Comprida estão interditos à circulação desde as 5h.