Parlamento recomenda ao Governo que combata desinformação, mas PSD critica a máquina do PS

Com a abstenção do PSD e o voto contra do PCP, os socialistas conseguiram fazer aprovar a sua recomendação ao Governo para que este adopte medidas para a aplicação em Portugal do Plano Europeu de Acção contra a Desinformação, aprovado por Bruxelas em Dezembro do ano passado. Ao lado do PS votaram o CDS e o Bloco (o PAN faltou à votação).

O debate potestativo de quase duas horas agendado pelo PS ficou essencialmente marcado por duas críticas. Uma delas, subscrita por todos os partidos, foi a da contradição dos socialistas de terem marcado um debate sobre o combate à desinformação e "em defesa da democracia" e não terem permitido que as outras bancadas apresentassem propostas. O regulamento da Assembleia da República prevê que o partido que marca um debate possa não admitir qualquer iniciativa dos restantes.

A outra foi uma arma de arremesso essencialmente do PSD e do CDS, que não se cansaram de apontar o dedo às práticas socialistas de propaganda que passaram, no tempo dos governos de José Sócrates, pela criação de blogues e perfis na internet que defendiam a acção dos socialistas. Os dois partidos à direita até nomearam o ex-ministro e actual cabeça de lista do PS às europeias como um dos autores desses blogues.

Depois de esgrimirem críticas e argumentos, no final do debate, o PSD anunciou que vai chamar ao Parlamento o embaixador especial para as questões de cibersegurança para saber em que ponto está a protecção nacional - sobretudo numa altura de vésperas de eleições - e o CDS prometeu que apresentará não uma simples recomendação mas um projecto de lei para ajudar a combater o fenómeno das notícias falsas.