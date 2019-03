Uma festa diferente para Marcelo

O primeiro jantar de Marcelo Rebelo de Sousa em Luanda, esta terça-feira, tem uma tripla simbologia: o Presidente de Portugal é o convidado de honra, quem o convida é o Presidente angolano e a festa é privada.

Num esforço para mostrar a “proximidade íntima” entre os dois países, nas palavras de um antigo embaixador português em Angola, foi acertado que Marcelo Rebelo de Sousa chegaria a Angola um dia antes do início da visita de Estado ao país (de 6 a 9) de modo a poder ir ao jantar de aniversário do seu homólogo João Lourenço, que esta terça-feira faz 65 anos.

O jantar é no Palácio da Cidade Alta, a presidência angolana, mas, ao contrário dos aniversários do seu antecessor, durante anos celebrado com pompa pública, desfiles, jogos de futebol e a Taça do Presidente, na “nova Angola” de Lourenço não se espera nenhum acontecimento popular. “No 28 de Agosto, aniversário de José Eduardo dos Santos, havia beija-mão, directos na televisão, o torneio de futebol amador Girabairro”, organizado pelo Movimento Nacional Espontâneo, lembra ao PÚBLICO um colunista angolano. “Lourenço quer marcar a diferença e fazer uma festa reservada.”