Deputados angolanos consideram "encorajador" discurso de Marcelo no Parlamento

Os deputados angolanos consideraram esta quarta-feira como "encorajador" e de "recomposição dos laços fraternos" o discurso do Presidente português no Parlamento, em Luanda, afirmando que reflecte o "bom momento" das actuais relações entre Angola e Portugal.

"Reflecte (o discurso de Marcelo Rebelo de Sousa) o momento que os dois países estão a viver. Como foi dito pelo Presidente angolano as relações estão no pico, mas impunha-se essa visita para poder se pôr cobro a uma crispação que se viveu com os acontecimentos lá em Portugal", disse o deputado Manuel Fernandes, da Convergência Ampla de Salvação de Angola - Coligação Eleitoral (CASE-CE), aludindo aos incidentes no bairro Jamaica, no Seixal.

Para o deputado daquela coligação, a segunda força da oposição angolana, que falava no final da reunião plenária solene por ocasião da visita de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente português fez um discurso "encorajador".

Um discurso que, adiantou, "trouxe esperança, muita fé e também passou alguns recados para aquilo que devem ser os caminhos que devemos trilhar daqui para frente, no âmbito da consolidação da nossa democracia".

O Presidente português discursou na Assembleia Nacional de Angola, em Luanda, onde deixou uma mensagem sobre a construção permanente da liberdade e do pluralismo, afirmando que é um desafio que acompanha a legitimidade de cada deputado.

"O Estado de direito democrático, os direitos fundamentais, a liberdade, o pluralismo, a separação de poderes, a afirmação do primado da Constituição e da lei, na política, na economia, na sociedade, na cultura, são, para nós portugueses, como para vós angolanos, uma construção de todos os dias, difícil, penosa, mas essencial para a plena salvaguarda da dignidade da pessoa humana", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa.

Dirigindo-se aos deputados angolanos, acrescentou: "Cada uma e cada um de vossas excelências é portador dessa legitimidade, que é, ao mesmo tempo, um desafio".

Para o presidente do grupo parlamentar do Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA), partido no poder, Américo Kuononoca, a amizade, gratidão, fraternidade e respeito foram os "quatro momentos que nortearam" a intervenção de Marcelo Rebelo de Sousa no Parlamento.

Segundo o deputado do MPLA, o discurso do Presidente português "traduz a recomposição daquilo que foi perdido ao longo de algum tempo de altos e baixos entre o povo português e o povo angolano e nas relações entre os dois países".

"O que ele queria traduzir aos angolanos é a necessidade de reiniciar, de reactivar as relações que unem os dois povos do ponto de vista histórico, linguístico, cultural e também a grande proximidade que temos", apontou.

Por seu lado, o deputado e vice-presidente da União Nacional para a Independência Total de Angola (UNITA), Raul Danda, manifestou-se gratificado pela presença de Marcelo Rebelo de Sousa no parlamento angolano, "por ser alguém que tem o dom de poder contagiar as pessoas e até o dom da simplicidade que os líderes devem ter".

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

"E tal como ele (Presidente português) dizia e também o presidente da Assembleia Nacional, que somos povos irmãos, estamos condenados a viver juntos e quanto melhor podermos transformar essa vivência e convivência melhor para todos nós", realçou.

O Presidente português chegou na terça-feira a Luanda, para uma visita de Estado de quatro dias a Angola, que começou oficialmente hoje, dividida entre a capital angolana e as províncias de Benguela e Huíla, terminando no sábado, 09 de março, data em que cumpre três anos de mandato.

Angola deve pedir a Portugal para renegociar a dívida O presidente da Associação industrial Angolana (AIA), José Severino, defendeu esta quarta-feira ser necessário que Angola peça a Portugal para negociar a dívida, uma vez que o país precisa de divisas e os empresários também. Em declarações à agência Lusa, momentos depois do discurso do Presidente português na Assembleia Nacional angolana, José Severino salientou ser importante que os "afectos" manifestados na visita de Estado que Marcelo Rebelo de Sousa está a realizar ao país se transforme em "capital, investimento e cooperação". "O que gostaríamos de ver é que os muitos afectos se tornassem em capital, em investimento e em cooperação, porque Portugal tem tido um ciclo de crescimento e Angola tem tido, infelizmente, um ciclo no sentido inverso, de estagnação, podemos até dizer de alguma recessão. Por isso, pensamos que juntando esses dois vasos poderia existir um equilíbrio", afirmou o líder dos industriais. José Severino salientou que não quer que Portugal veja o crescimento a decrescer - "bem pelo contrário" -, sublinhando que Angola necessita da colaboração portuguesa. "As palavras do Presidente português aqui dão-nos a esperança de que os políticos possam ter sapiência para que haja elementos que se conjuguem no interesse das duas economias. Angola é um desafio. Não vejo ainda nas lideranças portuguesas essa faculdade de ver as oportunidades que Angola oferece. Fala-se muito pela rama, muito por culpa nossa, provavelmente, por não sabermos transmitir [a ideia]", frisou. José Severino afirmou-se "um bocado preocupado" por se porem as questões financeiras "à frente de tudo".