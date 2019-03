A cataplana de Costa teve mais espectadores que o arroz de Cristas

O Programa da Cristina de terça-feira, que teve como convidado central o primeiro-ministro António Costa, registou uma média total de 745 mil espectadores. A edição em que Cristina Ferreira pôs Costa a cozinhar uma cataplana de peixe teve assim mais 50% da audiência que o programa em que foi Assunção Cristas a ocupar a cozinha. O programa em que a líder do CDS-PP esteve presente foi acompanhado por 493 mil pessoas.

De acordo com os dados da GfK trabalhados pela Marktest/MediaMonitor, o Programa da Cristina do dia de Carnaval teve uma audiência média (rating) de 7,7%, o que significa que, no seu conjunto, as três horas de programa foram seguidas por uma média de 745.668 telespectadores. E registou um share de 28,5% (quota de mercado).

Já o programa de dia 16 de Janeiro (cerca de uma semana depois da estreia do novo formato das manhãs da SIC), em que Assunção Cristas cozinhou arroz de atum para o marido e para Cristina Ferreira, registou um rating de 5,1%, o que equivale a 493.884 espectadores que acompanharam a emissão das 10h às 13h. O share foi de 33,9% - ou seja, um terço das pessoas que nesse período estavam a ver televisão tinham-na ligada na SIC.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Tanto no caso de António Costa como no de Assunção Cristas, a apresentadora Cristina Ferreira avisou, no programa anterior, que os iria ter como convidados no dia seguinte – mas, no caso da líder do CDS, isso não teve repercussão na imprensa. E a justificação para o convite a ambos foi o mesmo: tal como referira no início de Janeiro numa entrevista ao PÚBLICO, a apresentadora considera importante dar a conhecer a faceta mais pessoal de quem gere os destinos do país e está na Assembleia da República a tomar decisões que afectam a vida dos portugueses.

Cristina Ferreira também já teve como convidados a eurodeputada do Bloco de Esquerda Marisa Matias e o ex-líder do PSD e actual comentador da SIC Luís Marques Mendes – mas nenhum pôs o avental nem foi para o fogão. O Presidente da República ligou a Cristina Ferreira na estreia do programa.