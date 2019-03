Escola do Rock de Paredes de Coura transforma-se (por dois dias) num festival

A Escola do Rock de Paredes de Coura organiza este mês, em Vigo, um festival com bandas que já participaram na residência artística que se realiza há cinco anos no Alto Minho, e escolas de música da cidade galega. "A Câmara de Vigo convidou a Escola do Rock de Paredes de Coura para apresentar um concerto naquela cidade e decidimos transformar este convite num minifestival, com a participação de algumas escolas de música de Vigo", explicou à Lusa Nuno Alves, da organização.

Segundo Nuno Alves, da Space Ensemble, "os cabeças de cartaz são os músicos que estão a dar os primeiros passos nestas escolas realizadas desde 2014 em Paredes de Coura", com o objectivo de "incentivar a criação e produção de música".

O festival, que decorrerá nos dias 16 e 17 de Março, terá lugar "em algumas das melhores salas de espectáculos da cidade galega, como a Fundación Barrié de Vigo, que receberá a turma gigante da Escola do Rock". "Serão cerca de 50 músicos em palco, incluindo alunos habituais da Escola do Rock de Paredes de Coura, e alguns músicos da Escola Municipal de Vigo, entre outros", adiantou. O evento inclui ensaios durante os dois dias, sendo que o concerto final, intitulado Il Gran Finale, será apresentado pelas 17h do dia 17.

"A primeira parte deste concerto será assegurado pelo combo Whitebirds do Centro de Enseñanza Musical Allegro de Vigo. Já na Sala Radar, um dos melhores clubes de concertos da cidade galega, no sábado à noite, entre as 21h30 e as 23h30, vão actuar algumas bandas satélites da Escola do Rock, essencialmente compostas por ex-alunos da escola courense, nomeadamente os projectos Cuckoo Let Us (Lisboa), Wicked Youth (Paredes de Coura). O programa inclui ainda a actuação de uma banda de Vigo", explicou.

De Elvis a Fucked Up

Este festival é uma organização conjunta das Câmaras de Vigo e Paredes de Coura, e conta com o apoio das escolas envolvidas, da Fundacion Barrié e da Sala Radar. A cenografia, direcção técnica, de som e luz destes espectáculos estará a cargo dos alunos da Escola Profissional Alto Minho Interior, sendo parte das Prova de Aptidão Profissional dos alunos do último ano do curso de Artes - Som, Luz e Cenografia, leccionado naquela escola com sede naquela vila do Alto Minho. "É mais uma escola com um papel preponderante neste festival, pensado para desenvolver novos modelos de ensino e de intercâmbio de experiências entre alunos de diferentes proveniências", explicou Nuno Alves.

A Escola do Rock - Paredes de Coura foi lançada pela Câmara local, em 2014. No ano seguinte, a iniciativa foi distinguida com o Prémio UM-Cidades atribuído pela Universidade do Minho. Os participantes nas várias edições da Escola do Rock de Paredes de Coura já tocaram no Festival Vodafone Paredes de Coura, onde abriram a 25.ª edição, no Serralves em Festa e em concertos no Teatro Rivoli, Hard Club e Maus Hábitos, no Porto, entre outras salas.

"Em formato gigantic band ou club version, esta Escola do Rock não deixa ninguém indiferente pois inclui no seu repertório as maiores referências da música rock dos últimos 50 anos, começando em Elvis Presley, Janis Joplin, The Doors, The Who, Led Zeppelin ou The Beatles, e terminando nas referências mais actuais do século XXI, como são Arcade Fire, Queens Of The Stone Age ou os irreverentes canadianos Fucked Up. Um repertório que tem ajudado a combater a iliteracia musical das gerações mais jovens em relação à história do rock", explicou Nuno Alves.